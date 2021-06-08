Bakan Yardımcısı’ndan Armağan Çağlayan’a temel atmama töreni göndermesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 'Temel Atmama' Töreni'ni 7 Kasım 2019 yılında düzenlemişti.

Marmara'daki ise kısa süre içerisinde deniz salyası (müsilaj) sorunu yaşanmaya başlandı. Marmara'da deniz salyasının oluşma nedenlerinden birinin de Silahtarağa Arıtma Tesisi'nin iptali olarak gösterildi.

TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bugün ise "Marmara Hepimizin" sloganıyla Marmara'daki deniz salyasının temizlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum seferberlik ilan etti. Bu seferberlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın eylem planının hayata geçirilmesi için kamu kurumları, belediyeler, akademik çevreler ile sivil toplum kuruluşlarınca çalışmalar başlatıldı.

KÜÇÜLTMEYE ÇALIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bugün başlattığı deniz salyası temizleme seferberliğini ise Armağan Çağlayan sosyal medyadan küçültmeye çalıştı. Armağan Çağlayan resmi Twitter hesabından, "Deniz salyasını temizleme çalışmalarının başlaması için tören yapılmış. Şaka gibi! Neyin töreni ki bu? Salyayı temizlemeye başlıyoruz töreni! Bravo!" dedi.

BAKAN YARDIMCISI CEVAP VERDİ: "TEMEL ATMAMA TÖRENİNE BİR SÖZÜNÜZ OLMAZSA…"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Armağan Çağlayan'ın sosyal medyadaki ifadelerini alıntılayarak bir yorumda bulundu. Bakan Yardımcısı Birpınar, Armağan Çağlayan'a hitaben, "Şehrinizde İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Temel ATMAMA töreni yapanlara tek bir sözünüz olmazsa müsilaj törenine hep birlikte gideriz maalesef..." ifadelerini kullandı.