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Giriş Tarihi: 8.6.2021 23:33

Bakan Yardımcısı’ndan Armağan Çağlayan’a temel atmama töreni göndermesi

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Bakan Yardımcısı’ndan Armağan Çağlayan’a temel atmama töreni göndermesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum deniz salyası temizleme seferberliğini bugün başlattı. Armağan Çağlayan ise sosyal medya hesabından temizlik çalışmasının başlamasını küçültmeye çalışarak, “Deniz salyasını temizleme çalışmalarının başlaması için tören yapılmış. Şaka gibi! Neyin töreni ki bu? Salyayı temizlemeye başlıyoruz töreni! Bravo!” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. ise Armağan Çağlayan’a yanıt vererek, “Şehrinizde Temel ATMAMA töreni yapanlara tek bir sözünüz olmazsa müsilaj törenine hep birlikte gideriz maalesef...” ifadelerini kullandı.

(İBB) Başkanı , Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 'Temel Atmama' Töreni'ni 7 Kasım 2019 yılında düzenlemişti.

'daki ise kısa süre içerisinde deniz salyası (müsilaj) sorunu yaşanmaya başlandı. Marmara'da deniz salyasının oluşma nedenlerinden birinin de 'nin iptali olarak gösterildi.

TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bugün ise "Marmara Hepimizin" sloganıyla Marmara'daki deniz salyasının temizlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum seferberlik ilan etti. Bu seferberlikte 'nın eylem planının hayata geçirilmesi için kamu kurumları, belediyeler, akademik çevreler ile sivil toplum kuruluşlarınca çalışmalar başlatıldı.

KÜÇÜLTMEYE ÇALIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bugün başlattığı deniz salyası temizleme seferberliğini ise Armağan Çağlayan sosyal medyadan küçültmeye çalıştı. Armağan Çağlayan resmi Twitter hesabından, "Deniz salyasını temizleme çalışmalarının başlaması için tören yapılmış. Şaka gibi! Neyin töreni ki bu? Salyayı temizlemeye başlıyoruz töreni! Bravo!" dedi.

BAKAN YARDIMCISI CEVAP VERDİ: "TEMEL ATMAMA TÖRENİNE BİR SÖZÜNÜZ OLMAZSA…"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. , Armağan Çağlayan'ın sosyal medyadaki ifadelerini alıntılayarak bir yorumda bulundu. Bakan Yardımcısı Birpınar, Armağan Çağlayan'a hitaben, "Şehrinizde Temel ATMAMA töreni yapanlara tek bir sözünüz olmazsa müsilaj törenine hep birlikte gideriz maalesef..." ifadelerini kullandı.

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Bakan Yardımcısı’ndan Armağan Çağlayan’a temel atmama töreni göndermesi
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