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Giriş Tarihi: 8.6.2021 23:14

Dışişlerinden Sırp Kasabı ’in müebbet hapis cezası yorumu: Doğru bir karar olmuştur

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Dışişlerinden Sırp Kasabı Ratko Mladiç’in müebbet hapis cezası yorumu: Doğru bir karar olmuştur

, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nın (IRMCT) "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasını onamasıyla ilgili, "Söz konusu karar Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının yakınlarının acılarını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karar olmuştur." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mladiç'in 1992-1995 yılları arasında işlediği soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş hukuku ihlalleri nedeniyle 2017'de ömür boyu hapse mahkum edildiği hatırlatıldı.


Mladiç'in söz konusu karara itiraz ettiği kaydedilen açıklamada, Mladiç'in müebbet hapis cezasının IRMCT tarafından bugün onandığı belirtilerek, "Söz konusu karar Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının yakınlarının acılarını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karar olmuştur. Kararın, 'te ve bölgede toplumsal barış ve uzlaşıya hizmet etmesini ve benzer suçların işlenmemesine katkıda bulunmasını diliyoruz." değerlendirmesi yapıldı.


SOYKIRIM VE SAVAŞ SUÇLARINDAN SORUMLU

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan Mladic, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutulmuştu. Hakkında 1995'te hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de 'da ele geçirilen Mladic'in davası, Mayıs 2012'de başlamıştı.

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Dışişlerinden Sırp Kasabı Ratko Mladiç’in müebbet hapis cezası yorumu: Doğru bir karar olmuştur
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