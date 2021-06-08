Son dakika haberi: Fatma Mavi vahşice öldürülmüştü! Önce yaktı, sonra boğdu ama duruşmada inkar etti

Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de 6 ay önce bir apartmanda meydana gelen patlamada 31 yaşındaki Fatma Mavi hayatını kaybetti. Olay sonrasında suçunu itiraf eden Ergin Aktürk, Mavi'nin kız arkadaşı olduğunu, kıskançlık yüzünden boğduğu genç kadını cinayeti gizlemek için yaktığını söyledi. Fatma Mavi'nin ölümüne ilişkin yapılan soruşturma tamamlandı.
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın düzenlediği iddianamede ticari amaçla usulsüz şekilde yolcu taşımacılığı yapan şüpheli Ergin Aktürk'ün olay tarihinden bir ay önce tanıştığı Fatma Mavi'yi de gideceği yerlere aracıyla götürüp getirdiği ve ikili arasında bu süreçte güvene dayalı bir ilişki oluştuğu belirtildi. İddianamede savcı, şüpheliler Ergin Aktürk ve Ali İlkay Sarı'nın "Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'Mala zarar verme' suçundan 8'şer aydan 6'şar yıl hapis cezasına çarptırılmalarını istedi.
Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ergin Aktürk bulunduğu cezaevinden getirilirken, tutuklu sanık Ali İlkay Sarı SEGBİS aracılığıyla bağlandı.
Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ergin Aktürk, "İnternet üzerinden korsan taksiciliğe başladığını ve maktul Fatma Mavi ile de bu şekilde tanıştım. Olaydan bir gün önce maktul Fatma Mavi mesaj attı. Arkadaşıyla birlikte kendisini almasını söyledi. Arkadaşlarıyla Mavi'yi bir otele bıraktım. Fatma Mavi bir torbacıdan uyuşturucu aldı" dedi.
Bir süre Taksim'de takıldığını anlatan sanık Aktürk, sabaha karşı çok tuvaleti geldiği için dükkanın anahtarını almak için diğer sanık Ali İlkay Sarı'yı aradığını, telefonun yüzüne kapandığını ve Mavi'nin de kendisine 'gelirken, 4 bin 750 liramı getir. Bir daha seninle görüşmek istemiyorum' diye mesaj attığını ifade etti.
Sanık Ali İlkay Sarı, "Cezaevinde yeni çıktığım için ara ara dükkanda yatardım. Olay günü de Ergin ağabey beni aramış ama ben uykum ağır olduğu için "Alo alo" deyip kapatmışım. Akaryakıt istasyonuna ben hiç gitmedim, benzin de almadım. Yalan efendim" diyerek suçlamaları kabul etmedi.
Maktulün babası Mustafa Mavi, "Ölen öz kızımdır. Kızımın parası vardı, parası için öldürdüklerini düşünüyorum. Kızım önce boğuldu, sonra yakıldı. Kızımın katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, benzinlikten alınan kamera görüntülerin incelenmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.