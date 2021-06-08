Son dakika haberi: Fatma Mavi vahşice öldürülmüştü! Önce yaktı, sonra boğdu ama duruşmada inkar etti

Bir süre Taksim'de takıldığını anlatan sanık Aktürk, sabaha karşı çok tuvaleti geldiği için dükkanın anahtarını almak için diğer sanık Ali İlkay Sarı'yı aradığını, telefonun yüzüne kapandığını ve Mavi'nin de kendisine 'gelirken, 4 bin 750 liramı getir. Bir daha seninle görüşmek istemiyorum' diye mesaj attığını ifade etti.

Sanık Ali İlkay Sarı, "Cezaevinde yeni çıktığım için ara ara dükkanda yatardım. Olay günü de Ergin ağabey beni aramış ama ben uykum ağır olduğu için "Alo alo" deyip kapatmışım. Akaryakıt istasyonuna ben hiç gitmedim, benzin de almadım. Yalan efendim" diyerek suçlamaları kabul etmedi.



Maktulün babası Mustafa Mavi, "Ölen öz kızımdır. Kızımın parası vardı, parası için öldürdüklerini düşünüyorum. Kızım önce boğuldu, sonra yakıldı. Kızımın katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, benzinlikten alınan kamera görüntülerin incelenmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.