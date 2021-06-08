Gençlerin e-Spor heyecanına alkış

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Gençlik Kolları tarafından düzenlenen e-Spor turnuvasının final maçını izledi. AK Parti Genel Merkezi
'nde düzenlenen turnuvanın finalinde gençlerin Paris Saint
-Germain ile Liverpool
takımları karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain'in Liverpool'u 3-2 yendiği maçı izleyen Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Paris Saint-Germain'in kolektif futbolu Liverpool'a göre daha iyi oynadığını belirtti.
"Her ne kadar Muhammed bin Salah
gibi Liverpool'un çok güçlü bireysel bir ismi varsa da öbür tarafta da Neymar
var" diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Onlar da bu noktada güçlü isimler. Ama bireysel olmaktan çok, futbol kolektif takım oyunu. Bunu da en başarılı kim oynarsa, neticeye o gidiyor. Burada da gördüğünüz gibi 1-0'dan sonra 3-1 yapmak suretiyle arayı açtılar ve sonunda her ne kadar 3-2 olduysa da maçı Paris Saint- Germain almayı başardı."
Erdoğan, konuşmasının ardından turnuvada başarılı olanlara ödüllerini verdi. Ödül törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan
ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri de katıldı.
ZARİFOĞLU VE KARAKOÇ'U ANDI
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, 34 yıl önce vefat eden şair ve yazar Cahit Zarifoğlu
ile 9 yıl önce hayata veda eden şair ve yazar Abdurrahim Karakoç için bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Twitter paylaşımında "Edebiyatımızın eşsiz şahsiyetleri, büyük sevdaların, büyük davaların şairleri Abdurrahim Karakoç ile Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıldönümünde rahmetle yâd ediyorum" ifadesini kullandı.