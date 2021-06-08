HSK Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci oldu

Yargı camiasının yakından takip ettiği HSK üyelik seçim sürecinin sona ermesinin ardından 7 Haziran itibarıyla görevde olan üyelerin hizmet süreleri sona erdi. Bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) tarafından seçilen 7 üye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan 4 üye dün itibarıyla göreve başladı. Üyeler, ilk olarak HSK Başkanı ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. Daha sonra HSK Başkanı ve Adalet Bakanı Gül başkanlığında HSK binasında ilk Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sırasında yapılan oylama sonrasında HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci oldu.
HSK Birinci Dairesi'ne ise mevcut görevi yürüten Birinci Daire Başkanı Halil Koç yeniden seçildi. Ayrıca, yeni üyelerin daireleri de belli oldu. Daire Başkanlığı seçimi sonrasında üyeler içinde bir oylama yapıldı. Yapılan oylamanın ardından, HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı olarak Mehmet Akif Ekinci seçildi. Mevcut görevi yürüten Halil Koç yeniden Birinci Daire Başkanı seçilirken, Hasan Yılmaz
, Hamit Kocabey
, Ömür Topaç
, İbrahim Kolcu
ve Ömer Faruk Yıldırım Birinci Daire üyeleri oldu. İkinci Daire'nin üyeleri ise Ergün Şahin, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Bilal Temel'den oluştu. Başkan Erdoğan tarafından ikinci defa HSK üyeliğine seçilen, ardından da HSK 2. Daire Başkanı ve Başkanvekili olan Mehmet Akif Ekinci, daha önce 2010'da Gazze'ye insani yardım taşıyan "Mavi Marmara saldırısı" davası soruşturmasını yürütmüştü.