Hüseyin Kurtoğlu Paşa'ya kumpas kurup FETÖ'cü subayı terfi ettirmişlerdi! Flaş gelişme...

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu'na, İstanbul Jandarma Komutanı iken kumpas kurarak terfisini engelleyen ve onun yerine FETÖ'cü Hamza Celepoğlu'nun önünü açan yargı mensuplarından Kenan Karabeyeser, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ'nün yargıya sızan üyeleri, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu'na, İstanbul Jandarma Komutanı iken kumpas kurarak terfisini engelledi.

Kurtoğlu yerine MİT TIR'larını durduran Hamza Celepoğlu'nu terfi ettiren örgütün Yargıtay'daki 4 üyesinden biri olan Kenan Karabeyeser, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip tarafından Batıkent Mahallesi'nde saklandığı gaybubet evinde yakalandı.

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Karabeyeser, ifadesinde susma hakkını kullandığı ve suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Karabeyeser, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TÜMGENERAL HÜSEYİN KURTOĞLU DAVASI

Silivri Cezaevi'nde bulunan bir tutukluya babasının ölümü üzerine verilen izni kullandırmadıkları gerekçesiyle o dönem Kurmay Albay olan Hüseyin Kurtoğlu ile görevi sırasında birlikte çalıştığı 5 personel hakkında 2011'de dava açıldı. Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesi, "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan sanıkları mahkum etmiş, Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyeleri Necati Meran, Mehmet Ali Demirezici ve Esabil Saylak ile Kenan Karabeyeser de kararı onamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski yüksek yargı mensupları hakkında hazırlanan fezlekelerde "Hüseyin Kurtoğlu davası", FETÖ'nün kumpas davaları arasında gösterilmişti. Fezlekelerde, FETÖ mensuplarının, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı döneminde MİT tırlarını durduran ve 2019'da "FETÖ üyeliği"nden mahkum olan eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun generalliğe terfi etmesi için Kurtoğlu'nun terfisine engel olmak istedikleri, bu nedenle Kurtoğlu hakkında suç uydurdukları ve mahkumiyet kararı verilmesini sağladıkları kaydedilmişti. Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Dairesi dosyayı incelediğinde çok vahim hatalar yapıldığını gördü. Bunun üzerine Başsavcılığın karar düzeltme istemi üzerine dosyanın yeniden ele alınacağı 14. Ceza Dairesi Başkanı ile görüşerek yeni heyet kurmasını istedi. Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin, bu kez kararı bozdu. 2013 Askeri Şurası'ndan önce Kurtoğlu hakkında beraat çıkmasını sağlandı.