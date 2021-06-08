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Haberler Gündem Haberleri ‘İstanbul, CHP’nin elinde atıl yıllarını yaşıyor’
Giriş Tarihi: 8.6.2021

, CHP’nin elinde atıl yıllarını yaşıyor’

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
‘İstanbul, CHP’nin elinde atıl yıllarını yaşıyor’
'a yeni metrolar kazandıracağı vaadinde bulunan (İBB) Başkanı , yönetime geldiği günden bu yana söylediklerinin tam tersini yapıyor. döneminde yapımına başlanan Sancaktepe-Yenidoğan metrosunun inşaatı da, geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nun talimatıyla durduruldu. Yıllarca yapılan kazı çalışmaları sonrasında açılan tüneller ise çıkarılan hafriyatla tekrar dolduruldu. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dr. ve Sancaktepe Belediye Başkanı Avukat , metro çalışmalarının durdurulduğu alana gelerek basın açıklamasında bulundu. Döğücü, "Yıllarca emek verilmiş, kaynak harcanmış metro hattı toprak dökülerek iptal edildi. Dökülen topraklar, sadece metroya değil Sancaktepe halkının geleceğine, hayallerine dökülmüştür. Halkımız adına buna müsaade etmeyeceğiz" dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanı ise yaptığı paylaşımda "Yatırımdan kısıp reklam harcamalarında son derece bonkör davranan CHP'nin elinde İstanbul, atıl yıllarını yaşıyor" ifadesini kullandı.

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‘İstanbul, CHP’nin elinde atıl yıllarını yaşıyor’
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