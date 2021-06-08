‘İstanbul, CHP’nin elinde atıl yıllarını yaşıyor’

İstanbul
'a
yeni metrolar kazandıracağı vaadinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
, yönetime geldiği günden bu yana söylediklerinin tam tersini yapıyor. AK Parti
döneminde yapımına başlanan Sancaktepe-Yenidoğan metrosunun inşaatı da, geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nun talimatıyla durduruldu. Yıllarca yapılan kazı çalışmaları sonrasında açılan tüneller ise çıkarılan hafriyatla tekrar dolduruldu. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dr. Ejder Batur
ve Sancaktepe Belediye Başkanı Avukat Şeyma Döğücü
, metro çalışmalarının durdurulduğu alana gelerek basın açıklamasında bulundu. Döğücü, "Yıllarca emek verilmiş, kaynak harcanmış metro hattı toprak dökülerek iptal edildi. Dökülen topraklar, sadece metroya değil Sancaktepe halkının geleceğine, hayallerine dökülmüştür. Halkımız adına buna müsaade etmeyeceğiz" dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe
ise yaptığı paylaşımda "Yatırımdan kısıp reklam harcamalarında son derece bonkör davranan CHP'nin elinde İstanbul, atıl yıllarını yaşıyor" ifadesini kullandı.