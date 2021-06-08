Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, Bu hafta kabine toplantısı ne zaman sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Nato zirvesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının tarihi merak ediliyor. Koronavirüs salgını sürecinde özellikle salgına dair tedbir kararlarının ve değerlendirmelerin masada olması gerekçesiyle vatandaşlar merakla toplantının yapılacağı o tarihi araştırıyordu. Konuya yönelik beklenen açıklama geldi. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? 2021 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?
Haziran ayının ikinci haftasında Kabine Toplantısı tarihi binlerce kişi tarafından araştırma konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının bu hafta Perşembe günü gerçekleşeceğini ifade etti…
Normalde 2 haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekildi. Toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.
Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor. Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.
Belirli aralıklarla düzenlenen kabine toplantısı önümüzdeki hafta 10 Haziran 2021 Perşembe günü gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan bakanlar kurulunun salgına dair son durumu değerlendirmesi bekleniyor. Öte yandan toplantının saatine ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor...
Alınan son kararlar şöyleydi;
Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.
Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.
Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.
Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.
Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.
Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.