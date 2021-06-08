Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, Bu hafta kabine toplantısı ne zaman sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Nato zirvesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının tarihi merak ediliyor. Koronavirüs salgını sürecinde özellikle salgına dair tedbir kararlarının ve değerlendirmelerin masada olması gerekçesiyle vatandaşlar merakla toplantının yapılacağı o tarihi araştırıyordu. Konuya yönelik beklenen açıklama geldi. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? 2021 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Haziran ayının ikinci haftasında Kabine Toplantısı tarihi binlerce kişi tarafından araştırma konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının bu hafta Perşembe günü gerçekleşeceğini ifade etti…