Kırgız Cumhurbaşkanı Japarov’dan Türkiye’ye kritik ziyaret

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 9-11 Haziran 2021 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin Beşinci Toplantısı, Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Japarov'un riyasetlerinde, 9 Haziran 2021 tarihinde Ankara'da icra edileceği vurgulanırken, ilgili Bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak ve Kırgız Cumhuriyeti'yle stratejik ortaklık ilişkilerimizin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirileceği bildirildi.

Görülmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörüldüğü vurgulandı.