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Giriş Tarihi: 8.6.2021 19:55

Kırgız Cumhurbaşkanı Japarov’dan Türkiye’ye kritik ziyaret

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Kırgız Cumhurbaşkanı Japarov’dan Türkiye’ye kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı , yarın ülkemizi ziyaret edecek. Japarov’un resmi ziyaret kapsamında Başkan ile görüşeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı , Başkan 'ın davetine icabetle, 9-11 Haziran 2021 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin Beşinci Toplantısı, Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Japarov'un riyasetlerinde, 9 Haziran 2021 tarihinde Ankara'da icra edileceği vurgulanırken, ilgili Bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak ve Kırgız Cumhuriyeti'yle stratejik ortaklık ilişkilerimizin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirileceği bildirildi.

Görülmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörüldüğü vurgulandı.

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Kırgız Cumhurbaşkanı Japarov’dan Türkiye’ye kritik ziyaret
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