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Giriş Tarihi: 8.6.2021

Kumpasçı Karabeyeser gaybubet evinden çıktı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Kumpasçı Karabeyeser gaybubet evinden çıktı
VAN Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu'na, İstanbul Jandarma Komutanı iken kumpas kurarak terfisini engelleyen, Kurtoğlu yerine MİT TIR'larını durduran 'nu terfi ettiren FETÖ'nün Yargıtay'daki 4 üyesinden firari Kenan Karabeyeser, 'da gaybubet evinde yakalandı. Karabeyeser de diğer 3 eski Yargıtay üyesi gibi Yüce Divan'da hesap verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski yüksek yargı mensupları hakkında hazırlanan fezlekelerde "Hüseyin Kurtoğlu davası", FETÖ'nün kumpas davaları arasında gösterilmişti.
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Kumpasçı Karabeyeser gaybubet evinden çıktı
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