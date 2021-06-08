Kumpasçı Karabeyeser gaybubet evinden çıktı

VAN Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu'na, İstanbul Jandarma Komutanı iken kumpas kurarak terfisini engelleyen, Kurtoğlu yerine MİT TIR'larını durduran Hamza Celepoğlu
'nu terfi ettiren FETÖ'nün Yargıtay'daki 4 üyesinden firari Kenan Karabeyeser, Ankara
'da gaybubet evinde yakalandı. Karabeyeser de diğer 3 eski Yargıtay üyesi gibi Yüce Divan'da hesap verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski yüksek yargı mensupları hakkında hazırlanan fezlekelerde "Hüseyin Kurtoğlu davası", FETÖ'nün kumpas davaları arasında gösterilmişti.