Şişli'de 8 katlı apartmanda yangın paniği

Mecidiyeköy Mahallesi Ağaoğlu Sokak'ta saat 22.00 sıralarında 8 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden duman çıktığını görenlerin ihbarının ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.