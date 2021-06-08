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Giriş Tarihi: 8.6.2021 23:57

'de 8 katlı apartmanda paniği

Şişli'de 8 katlı apartmanda yangın paniği

'de 8 katlı binanın 3'üncü katında çıkan korku ve paniğe neden oldu. Apartman boşluğuna dolan dumanlar yüzünden dışarı çıkamayan bazı apartman sakinleri pencere kenarına gelerek yardım bekledi.

Ağaoğlu Sokak'ta saat 22.00 sıralarında 8 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Daireden duman çıktığını görenlerin ihbarının ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SEPET SARKITIP GAZ MASKESİ İSTEDİ

Kısa sürede alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, bazı bina sakinleri, apartman boşluğuna dolan duman nedeniyle korku ve panik yaşadı. Kendi imkanlarıyla dışarı çıkamayan apartman sakinleri pencere kenarına gelerek yardım bekledi. Evde bebeği olduğunu söyleyen bir apartman sakini pencereden sepet sarkıtarak gaz maskesi istedi.

DUMANDAN ETKİLENENLERE OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANDI

Maske talebini yanlış anlayan bir vatandaşın sepete cerrahi maske koyması dikkat çekti. Apartman boşluğuna dolan duman itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Evlerinde mahsur kalanlar, itfaiye ve polis ekiplerince dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen apartman sakinlerine olay yerinde müdahale ederek oksijen tedavisi uyguladı.

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Şişli'de 8 katlı apartmanda yangın paniği
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