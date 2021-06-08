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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Borçlar yeniden yapılandırılıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş Tarihi: 9.6.2021 00:41 Son Güncelleme: 9.6.2021 01:58

SON DAKİKA! Borçlar yeniden yapılandırılıyor! 'de yayımlandı

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
SON DAKİKA! Borçlar yeniden yapılandırılıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son Dakika Haberi... Meclis'te kabul edilen borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;  cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, borçlarının yeniden yapılandırılabilecek. Öte yandan koronavirüs kapsamında verilen idari para cezaları dışında tutuldu. 30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçların yapılandırılacağı düzenleme için başvuruların 31 Ağustos'a kadar yapılması gerekiyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika Haberi... Meclis'te kabul edilen ve borçu vatandaşlar için yeni bir olanağı sağlayan yasa 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılabilecek. Belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları da yasada yer aldı.

KORONAVİRÜS CEZALARI YAPILANDIRMA KAPSAMINA ALINMADI

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarına uymayan vatandaşlara kesilen idari para cezaları ise yapılandırmanın kapsamına alınmadı. Öte yandan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından dolayı kesilen para cezaları da yapılandırma dışında tutulacak.

31 AĞUSTOS'A KADAR BAŞVURU YAPILMALI

30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak. Bunun için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekiyor. İlk taksit ödemeleri eylül sonuna kadar yapılacak.

DEVREDEN ZARARLARIN YÜZDE 50'Sİ SİLİLNECEK

Düzenleme, 2016-2020 yılları arası için matrah artırımı da getirdi. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50'si silinecek. Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırılacak.

KYK BORÇLARI DA YAPILANDIRMA KAPSAMINDA

borçları da yapılanma kapsamına alındı. Yapılandırmadan faydanlanmak isteyen vatandaşlar 6, 9, 12, 18 aylık taksitler şeklinde borçlarını ödeyebilecekler.

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SON DAKİKA! Borçlar yeniden yapılandırılıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
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