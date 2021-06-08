SON DAKİKA! Borçlar yeniden yapılandırılıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son Dakika Haberi... Meclis'te kabul edilen ve borçu vatandaşlar için yeni bir yapılandırma olanağı sağlayan yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılabilecek. Belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları da yasada yer aldı.