Türkiye’den KKTC’ye 50 bin doz koronavirüs aşısı gönderildi

Ayrıca Saner, daha önce gelen 140 bin doz aşının ardından KKTC'ye gelecek 50 bin doz aşı ile birlikte toplam Kovid-19 aşı miktarının 190 bine ulaşacağını belirtti.



"HEDEF HALKIMIZIN EN AZ YÜZDE 70 AŞILANMASINI SAĞLAMAK"

Açıklamasında hedefin, Kovid-19 salgını ile sürdürülmekte olan mücadeleyi en iyi şekilde sonuçlandırmak olduğunu ve sonbahar aylarına kadar KKTC halkının en az yüzde 70'inin aşılanmasını sağlamak olduğunu belirten Saner, bu hedefe yükseköğrenim ile turizm sektörlerinin tam kapasite ile devreye girmelerini sağlamanın da yer aldığını kaydetti.