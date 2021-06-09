2 yılda 150 milyar TL bütçe kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin gereksiz görerek iptal ettiği ve açılan tünel ve şaftlarını hafriyatla doldurmaya başladığı Sancaktepe-Yenidoğan metro hattında hafriyat döküm işlemleri devam ediyor. Devam eden çalışmaları bir anda durduran ve yatırım programından çıkartılan metro hattında bölge halkının ve İstanbullunun yoğun tepkisine rağmen açılan tünelleri toprakla dolduran İBB yönetimine tepkiler devam ediyor. 2017 yılında İBB yönetiminin öz kaynakları ile yapmaya başladığı hatta İBB yönetimi ise dış borçlanma ile yapmak istediğini, bulunan kredileri ise diğer metro hatlarında değerlendirdiklerini öne sürdü. İBB yönetiminin metro kapatma kararına yönelik Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, "Sancaktepe'yi kazanamadığınız için cezalandırıyor musunuz?" diyerek tepki göstermişti.



AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Yardımcısı Fatih Özkanoğlu yaptığı açıklama ile proje maliyetinin 2 milyar 342 milyon TL olduğunu İBB yönetiminin ise sadece 2 yılda 150 milyar TL bütçe harcaması yaptığına değinerek, hattın dış borç alınmadan AK Parti dönemindeki gibi öz kaynaklarla yapılabileceğini ifade etti. Özkanoğlu yaptığı paylaşımda şunları söyledi:



*Yenidoğan Metro Hattı… Halkın tepkisine rağmen CHP'li İBB yönetimi, metro inşaatını hafriyat dökerek kapatmaya devam ediyor!



* Peki İBB, kendi bütçesiyle bu hattı yapamaz mı? CHP'li yönetim göreve geldiği günden bugüne toplam 150 Milyar TL bütçe tüketti. Çekmeköy-Sultanbeyli ve ilave Yenidoğan-Hastane Metro Hattı'nın toplam ihale bedeli 2 Milyar 342 Milyon TL. Yorum sizin!



* Peki, AK Parti döneminde İBB bütçesiyle metro yapıldı mı? İşiniz, gücünüz CHP'ye laf atmak! + Kartal-Kaynarca Metro, Edirnekapı-Sultançiftliği Tramvay, Mahmutbey-Mecidiyeköy Metrosu'nun inşai kısmı gibi pek çok hat, İBB'nin öz kaynaklarıyla yapıldı. İşimiz hizmet, gücümüz millet.



* - CHP diye borç vermiyorsunuz demi? + CHP elinde İBB 2 yılda borçlanamaz hale geldi. Kanuni borçlanma limiti aşıldığı için istese de borçlanamaz. Peki İBB, her işi borçlanarak mı yapacak? O halde sadece 2 yılda 150 Milyar TL'lik kaynak ile ne ürettiniz? Nerelere harcadınız?



* - Cumhurbaşkanlığı neden reddetti? + Çekmeköy-Sultanbeyli Hattı için kredi onayı verildi. Yenidoğan-Hastane hattının da öz kaynaklarla yapılması kararlaştırıldı. Ancak CHP'li yönetim burayı da borçlanarak yapmak istedi. Belediye projeleri Cumhurbaşkanlığı onayına tabi değildir!