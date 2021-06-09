Başörtülü akademisyene saldıran Eray Çakın hakkında suç duyurusu

USTA: "ŞAHSI HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Benim de mezun olduğum İstanbul Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya hanımefendinin İstanbul'un eski bir semti olan Nişantaşı'nda bir parkta istirahat halindeyken, bir başörtülü bayan düşüncesi gerekçesiyle Eray Çakın isimli şahıs tarafından uğramış olduğu sözlü ve fiziksel şiddeti kamuoyu ve bizleri derinden etkilemiştir. Özellikle saldırgan bu eylemi esnasında sayın Akkaya' uyguladığı şiddet ve 'Nişantaşı'nda oturamazsın Gaziosmanpaşa'ya git' kelimeleri kadınlar arasında bir ayrımcılığa sebep olmuştur. Gaziosmanpaşa halkı olarak bunu asla kabul edemeyiz. Bu üslubu ve eylemi gerçekleştiren zihniyeti Gaziosmanpaşalı kadınlar olarak kınıyor ve bu saldırgan şahsı halkımızdan özür dilemeye davet ediyoruz. Yapılan bu eylemi de halkımızı kin ve düşmanlığa sevk eden, ilçemizin itibarına zarar veren şahsın cezalandırılması için gerekli tüm hukuki işlemleri başlattık" dedi.