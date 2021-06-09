Bodrum’da denizin altı mezat dükkanı gibi

Doğa harikası coğrafyasında, yeşilin ve mavinin her tonunu bünyesinde barındıran Bodrum'da, deniz temizli sırasında çıkanlar pes dedirtti. Sanat, edebiyat ve festivalleriyle ünlü Gümüşlük'te, yapılan deniz temizliği sırasında ortaya çıkan manzara, ilçe yaşayanlarını pes dedirtti. Kötü manzarayı sosyal medya hesabında paylaşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Ahmet Aras, Gümüşlük limanında deniz dibinden çıkan atık malzemeler. Deniz su birikintisi değil, ekmek ve yaşam kaynağımızdır." ifadelerini kullandı.

ZARARIMIZ KENDİMİZE

Bodrumlular, ortaya çıkan manzarayı paylaşan Başkan Aras'ın gönderisine, yorum yaptı. Vatandaşlar, "Zararımız kendimize, organlarımızı bir bir hasta ediyoruz. Kendi sonumuza davetiye çıkarıyoruz. Ormanları, dağları, bayırları, nehirleri, akarsuları, denizleri, vatan toprağını talan ediyoruz, çok acı içim yanıyor olanı biteni gördükçe, nasıl bu kadar duyarsız, nasıl bu kadar hadsiz olduk bizim olmayana, bu doğa dağlar denizler bize emanet gelecek nesiller için. Umuyorum en kısa zamanda kendimize gelir yanlıştan geri döneriz, doğa adına, insanlık adına."

DENİZE EN ÇOK MAVİ YAKIŞIR

Doğa harikası coğrafyasıyla, mavi yolculuğun kalbi Muğla'da, temiz denizler için çalışılıyor. 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla anlayışıyla çalışan ekipler, 2014'ten bu yana, 11 bin 740 tekneden yıllık 1 milyon 202 kilogram ve tekne başına ise 102 kilogram evsel atık topladı.

Mavi yolculuğun uğrak noktası, Avrupa ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'da denizler rutin olarak temizleniyor. Tur teknesi ve özel deniz araçlarının seyahat ettiği yerlere daha fazla önem veriliyor.