Büyükçekmece seçmen usulsüzlüğü davasında flaş!

Büyükçekmece'de 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimler öncesinde bazı vatandaşların adreslerini bilgi ve onayları dışında ikamete uygun olmayan yerlere taşıdıkları, bu konuda talimat verdikleri iddia edilen aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile yardımcılarının da olduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığının 17 Ocak 2019'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçe ekindeki listede Büyükçekmece sınırları içerisinde ikamet etmeyen bazı kişilerin ilçede kayıtlı göründüğünün belirtildiği anlatıldı.



Adres taşıma yönündeki işlemlerin Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğünde görevli sanık Mehmet Özgür Samanlı tarafından yapıldığı, sanığın Büyükçekmece Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yaparken yeni kimlik projesi kapsamında ilçe nüfus müdürlüğünde geçici olarak görevlendirildiği ve 12 Nisan 2017'de göreve başladığının tespit edildiği kaydedilen iddianamede, soruşturmaya konu adreslerin bir kısmının boş, bir kısmının inşaat halinde olduğu, bazılarının ikamete uygun olmadığı, bazılarında ise başka kişilerin ikamet ettiğinin anlaşıldığı aktarıldı.



İddianamede, "İkamete uygun olmadığı tespit edilen 33 adreste toplam 249 kişinin ikamet kaydının bulunduğu, bu kişilerden 155'inin 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde Büyükçekmece'de seçmen kayıtlarının bulunduğu, 124'ünün oy kullandığı, 56'sının seçimler öncesinde Büyükçekmece'ye adres nakli yaptırdıkları, seçmen listelerinin kesinleşmesinin veya seçimlerin yapılmasının ardından eski adreslerine tekrar adres nakli yaptırdıkları, 56 kişiden 29'unun seçimlerde oy kullandığı anlaşılmıştır" bilgisine yer verildi.



İddianamede, kamu görevlisi olan sanıklar Hasan Akgün, Ömer Kazancı, Nuraydın Sak, Adem Yazır, Başak Sancar, Mehmet Başaran, Erdem Sunaçoğlu, Argun Saygı, Şenay Güveç, Yonca Çebi, Sıtkı Bıçakçı, Ayşın Kuzucu ve Mehmet Özgür Samanlı ile kamu görevlisi olmayan sanıklar Ömer Çebi, Yusuf Akgün, Arif Akgün, Osman Doğan, Mecit Başalmaz, Talat Üstündağ ve Ayhan Ocakbaşı'nın "zincirleme olarak resmi belgede sahtecilik" ve "seçme yeterliliği olmayanları seçmen kütüğüne kayıt ettirme", "seçmen listesinisahte olarak tanzim etme, bozma, çalma veya yok etme" suçlarından ayrı ayrı 4 yıldan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.



Bakırköy 7 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bir kısım müştekiler ve sanık avukatları katıldı.



Duruşmada söz verilen müştekilerden Nilgün Öztürk, "Belediye Başkanı olması sebebiyle Hasan Akgün'ü tanırım. Başak Sancar'ı, Nur Aydınsak, Ömer Çebi, Ömer Kazancı Belediye personeli olduğu için tanırım. Adres değişikliği için Nüfus müdürlüğüne gitmedim. Söz konusu adreste ikamet etmedim. Şikayetçi değilim" dedi.



Diğer bir müşteki Vural Kaynak, "Hasan Akgün'ü belediye başkanı olması sebebiyle isim olarak tanırım. Diğer sanıkları tanımam. Büyükçekmece ilçe nüfus müdürlüğüne adres değişikliğine gitmedim. Adres beyan formundaki imzalar bana ait değildir" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.