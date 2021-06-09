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Giriş Tarihi: 9.6.2021

’de bir ahlaksızlık daha

CHP’de bir ahlaksızlık daha
'ın ilçesinde, güvenlik korucusu V.Ç.'nin, eşi ile birlikte evinde yakaladığı 'li meclis üyesi Enver Mağol hakkında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. V.Ç., eşine boşanma davası açıp Mağol hakkında şikâyette bulundu. Aralarındaki tartışma sırasında Mağol'un, V.Ç.'nin silahının şarjörünü alarak kaçtığı belirtildi. Mağol hakkında hakaret, konut dokunulmazlığı ihlali ve tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı. V.Ç.'nin, baskılara rağmen şikâyetini geri çekmediği ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
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CHP’de bir ahlaksızlık daha
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