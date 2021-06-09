Giriş Tarihi: 9.6.2021

Felç kaldı ama doktor olmaktan vazgeçmedi MERVE BİLKAY

Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zehra Başar, geçirdiği trafik kazası sonrası felç kaldı. Ancak yılmayıp öğrenim hayatını sürdüren Başar: Engellilerin de bu hayatta var olduğunu, bir şeyler başarabildiğini göstermek istiyorum