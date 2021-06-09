FETÖ yalanıyla korkutup 150 bin lira dolandırdılar

2 Haziran'da Adil Kubilay Bayer'i ev telefonundan arayıp, kendisini 'Komiser Ömer Faruk Çetin' olarak tanıtan bir kişi, "Terör örgütü FETÖ/PDY üyeleri, hesabınızdaki paraya el koymak için harekete geçti. Hesabınızdaki parayı, devlet güvencesine alacağız. Paranızı size vereceğimiz IBAN adresine transfer edin. Onları tuzağa düşüreceğiz" dedi.

150 BİN LİRA AKTARDI

Duydukları karşısında paniğe kapılan Bayer, telefondaki kişinin söyledikleri yapmak için harekete geçti. Bayer internet bankacılığı aracılığıyla da hesabındaki 180 bin liranın 150 binini Nedim Çetin'in hesabına aktardı. Zanlılar, hesapta kalan 30 bin lirayı da Bedrettin Coşkun'a ait hesaba aktarmasını istedi, ancak Bayer günlük hesap limitini doldurduğu için bunu gerçekleştiremeyeceğini söyledi.

DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Olaydan bir gün sonra Bayer, durumu yakınlarına anlattı ve dolandırıldığını anladı. Bayer polise başvurarak başından geçen olayı anlattı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Adil Kubilay Bayer ile iletişim halinde olan zanlıları yakalamak için harekete geçti. Ancak durumu fark eden dolandırıcılar, telefonu kapattı. Polis bunun üzerine hesap sahiplerinin peşine düştü.

4 KİŞİ CEZAEVİNE KONULDU

Olaydan bir hafta önce Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir çiftlik evinde çalışmaya giden ve Bayer'in hesabına gönderdiği parayı çekerek, çetenin elebaşının istediği hesaplara yönlendiren Nedim Çetin (31), beraberindeki Kadir Oktay (24), Sefer Duyuş (25) ve Bedrettin Coşkun (28) Musa Kırtan (28) ve Hüseyin Turhan (35) gözaltına alındı. Şüpheliler, suçlamaları kabul etmezken banka hesaplarına bloke konuldu. Adliyeye sevk edilen Çetin, Oktay, Duyuş ve Coşkun tutuklanırken, diğer iki kişiye adlı kontrol şartı uygulandı.