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Giriş Tarihi: 9.6.2021

’nün yapılanmasına operasyon

HALİT TURAN HALİT TURAN
FETÖ’nün Kara Harp Okulu yapılanmasına operasyon

’nün yapılanmasına yönelik merkezli 12 ilde operasyon gerçekleştirildi. Deşifre olan 40 şüpheliden 28’i gözaltına alındı

'nün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik aralıksız operasyonlara devam eden Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün yapılanmasında daha önceki operasyonlarda deşifre olan 40 şüphelinin yakalanması için düğmeye bastı. Haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının ifadesi ve FETÖ'nün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan ankesörlü hatlardan ardışık aranma kayıtları bulunan şüphelilere yönelik Ankara merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, 40 şüpheliden 28'i gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
'de ise 17 şüpheli gözaltına alındı.
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FETÖ’nün Kara Harp Okulu yapılanmasına operasyon
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