Gaziosmapaşa Belediye Başkanı ve ilçede yaşayan kadınlar suç duyurusunda bulundu

İstanbul Nişantaşı'ndaki Mıstık parkında Eray Çakın adında bir kişi parkta arkadaşıyla oturan İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya önce sözlü tacizde bulunduğu daha sonra da elindeki termosla söz konusu başörtülü kadını darp etti.

Çakın başörtülü akademisyene fiziksel saldırada bulunmadan önce "'Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz" diyerek başörtüsüne kötü sözler söyledi. Daha sonra da "Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidip oturun' gibi birçok nefret söyleminde bulundu.





'BU İLÇEDE HİÇ KİMSESE ÖTEKİLEŞTİRİLMEDEN SEVGİYLE YAŞIYOR'



Saldırgan şahsın işaret ettiği Gaziosmanpaşa'da Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta olaya sert tepki göstererek, şahsın en ağır ceza alması için süreci takip edeceklerini ifade etti. Usta tarafından yapılan açıklamada, "Biz Gaziosmanpaşa'da yaşayan kadınların kıyafetlerine ve yaşam şekillerine titizlikle saygı duyuyoruz. Tercihi ne olursa olsun ötekileştirmeden; din, dil, ırk, etnik köken ayırmaksızın burada sevgiyle, kardeşçe yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz. Ancak! O şahsın bir kadına başörtülü olduğu için veya başka bir sebepten ötürü sözlü ve fiziksel şiddet uygulaması ve bu çirkin eylemde güzel ilçemizi yön olarak tarif etmesi hiçbir surette kabul edilemez. En ağır şekilde ceza alması için sürecin titizlikle takipçisi olacağımı belirtmek isterim." ifadelerine yer vermişti.





'SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ'



Usta bugün ilçede yaşayan kadınlarla birlikte adliyeye giderek çirkin saldırıda bulunan Çakın hakkında suç duyurusunda bulundu. Usta yaptığı açıklamada, "Bugün AK Parti Gaziosmanpaşa teşkilatımızla birlikte, akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya başörtüsü nedeniyle "Burada sizin gibileri istemiyoruz" diyerek nefret söylemlerinde ve şiddet suçunda bulunan Eray Çakın'la ilgili suç duyurusunda bulunduk. Süreci takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.