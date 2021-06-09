Mahmur 4 yıldır yakın mercekte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Mahmur
'a operasyon sinyali vermesinin ardından, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) nokta operasyonuyla etkisiz hale getirilmişti. SABAH'a açıklamalarda bulunan güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, terör örgütünü şoke eden başarılı operasyonun arkasında, Türkiye'nin bir süredir bölgeyi yakın merceğe almasının önemli rol oynadığını ifade etti. Başbuğ şunları söyledi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017'de Irak
Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) ve ABD'yi ihtar edip 'Orada kuluçka yapısı Mahmur, yanında Kandil yapılmak istenen Sincar
var, gereğini yapmazsanız biz yapacağız' demişti. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözünün esas kaynağı o bölge. 27 Nisan 2017'de jetlerle Sincar ve Mahmur'un yanındaki Karaçok'a hava taarruzu yaptık. Burada kümelenmişlerdi, buralar yerle bir edildi.
TSK ilk defa aynı anda iki ülkeye hava taarruzu düzenledi. Biri Suriye biri Irak'ta bulunan noktalar yerle bir edildi. Şakamızın olmadığını anlamalarını bekledik, ama adım atmadılar. Bunun üzerine İbadi, ekimde Ankara'ya geldi, 'Gereğini yapacağız' dedi. 'ABD ile Irak terörle mücadelede anlaştı' denildi. Bunun üzerine Irak, Sincar'a ve Mahmur bölgesine bir tümen bir tabur yolladı. 'PKK değil YPG' deyip sahada varlık göstermesine izin verdiler.