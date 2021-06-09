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Haberler Gündem Haberleri “Neşe Nur Akkaya memleketin nitelikli bir evladı”
Giriş Tarihi: 9.6.2021 16:03

memleketin nitelikli bir evladı”

Şerif Can Şerif Can
“Neşe Nur Akkaya memleketin nitelikli bir evladı”

Nişantaşı’nda saldırıya uğrayan ’nın doktora tez danışmanı Halil İbrahim Düzenli sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda: “Memleketin nitelikli bir evladı. Merhametli ve neşeli. Daha ne zamana kadar duyacağız bu haberleri?” ifadelerini kullandı.

'nda bulunan Mıstık parkında akademisyen 'ya yönelik yapılan saldırıya tepkiler dinmiyor. Şiddet olayının duyulması ardından sosyal medyadan ardı ardına tepkiler gelmeye başladı.

Neşe Nur Akkaya'nın doktora tez danışmanı Öğretim Üyesi Halil İbrahim Düzenli de sosyal medya hesabından tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Saldırıya uğrayan Neşe Nur Akkaya yüksek lisans öğrencim. Mimar. Mimarlar Odası'na kayıtlı. Şu an İTÜ mimarlık araş. görevlisi. YL tez başlığı: 'Turgut Cansever ve Louis I. Kahn Mimarileri Üzerine Soruşturmalar: Bodrum Sualtı Arkeoloji Enstitüsü, Kimbell Sanat Müzesi'

Memleketin nitelikli bir evladı. Merhametli ve neşeli. Daha ne zamana kadar duyacağız bu haberleri? Geçmiş olsun ve neşen daim olsun Neşe."

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“Neşe Nur Akkaya memleketin nitelikli bir evladı”
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