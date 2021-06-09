“Neşe Nur Akkaya memleketin nitelikli bir evladı”

İstanbul Nişantaşı'nda bulunan Mıstık parkında akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya yönelik yapılan saldırıya tepkiler dinmiyor. Şiddet olayının duyulması ardından sosyal medyadan ardı ardına tepkiler gelmeye başladı.

Neşe Nur Akkaya'nın doktora tez danışmanı Öğretim Üyesi Halil İbrahim Düzenli de sosyal medya hesabından tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Saldırıya uğrayan Neşe Nur Akkaya yüksek lisans öğrencim. Mimar. Mimarlar Odası'na kayıtlı. Şu an İTÜ mimarlık araş. görevlisi. YL tez başlığı: 'Turgut Cansever ve Louis I. Kahn Mimarileri Üzerine Soruşturmalar: Bodrum Sualtı Arkeoloji Enstitüsü, Kimbell Sanat Müzesi'

Memleketin nitelikli bir evladı. Merhametli ve neşeli. Daha ne zamana kadar duyacağız bu haberleri? Geçmiş olsun ve neşen daim olsun Neşe."