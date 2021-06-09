Nişantaşı’nda başörtülü diye saldırıya uğramıştı! Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görüştü!

İstanbul Nişantaşı'ndaki Mıstık parkında oturduğu sırada başörtülü olduğu gerekçesiyle E.Ç. isimli kişi tarafından önce sözlü saldırıya maruz kalan ardından fiziki şiddete uğrayan İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir görüşme gerçekleştirdi.



ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL GÖRÜŞTÜ: DAİMA YANINDA OLDUĞUMUZU BİLMESİNİ İSTEDİM"



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada başörtülü olduğu gerekçesiyle şiddete maruz bırakılan akademisyen Neşe Nur Akkaya ile görüşmesinin detaylarını paylaştı.



Gül, "Nişantaşı'nda sözlü ve fiili saldırıya maruz kalan Neşe Nur Hanımefendi ile görüştüm. Geçmiş olsun dileklerimi ileterek, daima yanında olduğumuzu bilmesini istedim" dedi.



"BUNA HUKUK GEÇİT VERMEZ, BİZ GÖZ YUMMAYIZ, MİLLET İZİN VERMEZ"



Bakan Gül sözlerine şöyle tamamladı: "Türkiye; birlik, beraberlik, huzur ve eşitlik içinde yaşama arzusunu kolay gerçekleştirmedi, asla da kaybetmeyecek. Buna hukuk geçit vermez, biz göz yummayız, millet izin vermez."