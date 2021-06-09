Numan Kurtulmuş'tan başörtülü akademisyene saldırıya sert tepki: Şiddetle kınıyorum

Öğretim görevlisi Neşe Nur Akkaya ve kız arkadaşı Nişantaşı'ndaki Mıstık Park'ta sohbet ediyordu.

İddiaya göre, Eray Çakın, Akkaya'yı bakışlarıyla rahatsız etti. Ardından Akkaya'nın başörtüsünü kastederek "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz" dedi.

Akkaya'nın "rahatsız oluyorsan sen gidip başka bir yerde oturabilirsin" cevabı üzerine sinirlenen Eray Çakın, elindeki şişeyle Akkaya'nın kafasına defalarca vurdu.

Gözaltına alınan Eray Çakın, Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığını ve nefret söylemlerinde bulunduğunu itiraf etti. Arkadaşları ve diğer görgü tanıkları da saldırıya şahit olduklarını söyledi.

Eray Çakın, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

KURTULMUŞ: KINIYORUM

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Neşe Nur Akkaya darp raporu aldı. Daha sonra kendisine saldıran Eray Çakın'dan şikayetçi oldu.

Nişantaşı'nda bir parkta başörtülü olduğu için genç bir akademisyene karşı yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Herkes, toplumu ayrıştıran her türlü saldırının, kadına karşı şiddetin karşısında, sevginin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yanında olmalıdır.

Bu tür zorbalara karşı hukukun gerekeni en sert ve seri şekilde yapacağına inanıyorum.