THY'den Milli Takıma özel jest | Video

"YOLUNUZ AÇIK OLSUN"

Uçağın Kaptan Pilotu Akın Deniz, Milli Takıma inançlarını kaybetmemeleri gerektiğini hatırlatarak, "Değerli milli takımımız, kaptan pilotunuz konuşuyor. Size yolculuğumuz ile ilgili bazı bilgiler vermek isterim.Şampiyonluğa giden bu rotada uçağımızdaki 84 milyon yolcumuz ile heyecanın doruklarında seyrediyoruz.Havamız gayet Güneş'li ve adrenalini yüksek 90 dakikalara hazırız.Yolculuğumuzda türbülanslar da olabilir, bu pozisyonlarda lütfen kendinize inancınızı kaybetmeyiniz. Varış yerimiz olan wembley stadyumu'na 11 Temmuz günü saat 21:00'da ulaşmış olacağız.Desteğe ihtiyacınız olduğunda elinizi kalbinize götürerek bize ulaşabilirsiniz. Türk Hava Yolları ailesi olarak sizinle aynı formayı giymekten, ay-yıldızlı bayrağımızı birlikte taşımaktan gurur duyuyoruz.Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

Anonsun bitmesinin ardından başta Teknik Direktör Şenol Güneş olmak üzere tüm kafile kaptan pilotu alkışladı. Ayrıca A Milli Takıma kokpit ve kabin ekibinden Kaptan Pilot Akın Deniz ve ikinci Pilot Cemre Taşkın, Ertuğrul Ece, Burcu Yavuz, Yunus Emre Güler, Erdal Büyükbaş, Serkan Gürkan, Sevtap Çelik, Cihan Turan ve Gizem Bayar eşlik etti.