Veysel Eroğlu: “Arıtma tesislerinin bakımı ve işletilmesi çok önemli”

A haber de yayınlanan Erkan Tan ile Sabah Ajansı programına katılan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve TBMM İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, Marmara Denizi'nde oluşan müsilaj sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"AK Parti'den önce atık suların yüzde 10'u arıtılırken şu an Türkiye'deki atık suların yüzde 90'ı arıtılıyor" diyen Veysel Eroğlu: "Türkiye'de ciddi bir atık su arıtma tesisi yoktu. Her limanda atık toplama tesisleri kurduk. İlk defa çevre anlayışını biz getirdik. İstanbullu vatandaşlar biliyor. Kanalizasyon hemen hemen yoktu. Bütün atık sular yollara akardı oradan derelere ve denize akardı. Bu konuda muhteşem bir seferberlik yaptık. Özellikle Haliç'i kurtarmak için 'Kuzey Haliç Projesi' ile Kemerburgaz'dan başlayıp Beyoğlu, Beşiktaş ve Baltalimanı'na giden kolektörler, tüneller inşa ettik. Ayrıca Üsküdar ve Yenikapı'da da arıtma tesisleri kurduk" dedi.

"BAKANLIĞIMIZ BU SORUNU ÇÖZECEKTİR"

Atık su arıtma tesislerinin aktif kullanılması gerektiğini belirten Eroğlu: "Biz temel atarız, açılış yaparız, millete hizmet ederiz. Onlar temel atmama, hizmet yapmama konusunda övünsünler. Tesisler yapmak yetmiyor. Bu tesislerin bakımı ve işletilmesi çok önemli. Çevre ve şehircilik bakanlığımız bu sorunu çözecektir" diye konuştu.

"TUNA NEHRİ'NDEN MARMARA'YA AKAN KİRLİ SULAR VAR"

Marmara Denizi'ne birçok noktadan atık su bırakıldığını söyleyen Eroğlu: "Tuna Nehri'nden Karadeniz'e oradan da Marmara'ya akan kirli sular var. Müsilaja neden olan atık sulardır. Bu sorun daha çok evsel atıklardan kaynaklanıyor" şeklinde konuştu.