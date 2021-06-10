Son dakika: Başörtülü akademisyene saldıran Eray Çakın hakkında yeni gelişme

'KEDİYİ BAHANE ETTİ'



Olayın ardından şikâyetçi olan Neşe Nur Akkaya ifadesinde, "Sesini yükselterek, 'Gaziosmanpaşa'ya gidin, burada yaşayamazsınız. Kediyi darp ediyorsunuz' dedi. Sırtım dönük vaziyetteyken birden kafamı tuttu ve elinde bulunan cisimle yüzüme defalarca vurdu. Kendimi kurtarmaya çalışırken beni yere devirdi. Daha sonra gözüm karardı ve bir şey göremedim. Gözümü açtığımda bağırarak 'Kediyi darp etti, kediyi savundum' dedi. Çevrede bulunan vatandaşları bana saldırmaları için bu söylemlerine devam etti. Daha sonra polisler geldi, hastaneye gittim ve gözüme aldığım darbelerden dolayı rapor aldım" dedi. Şikâyet üzerine karakolda ifadesi alınan Eray Ç., serbest kaldı. Akkaya'nın kardeşi Mehmet Akif Akkaya nefret söyleminde bulunan ve ablasını darp eden bu kişinin serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Bu şahıs elini kolunu sallayarak gezecek mi?" diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Açılacak davaya müdahil olarak, saldırıya maruz kalan kardeşimize bu süreçte her türlü desteği vereceğiz, yanındayız" dedi.