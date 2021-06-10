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Giriş Tarihi: 10.6.2021 21:25

Kısıtlama ve mesafeyi ihlale 20 bin lira ceza!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kısıtlama ve mesafeyi ihlale 20 bin lira ceza!

’da bir eğlence mekanında sokağa çıkma yasağını ihlal eden, kısıtlama tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket eden altı kişiye 20 bin 814 lira ceza kesildi.

Polisi; tedbirleri kapsamında 'ne bağlı 'nde alkollü ve müzikli bir eğlence mekanını denetledi.

İŞ YERİNİN FAALİYETİ GEÇİCİ OLARAK SONLANDIRILDI

Gece saatlerinde yapılan kontrollerde; mekanda bulunan altı kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri, kısıtlama tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde yemek yiyerek söz konusu adreste bulundukları tespit edildi. Altı kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 20 bin 814 lira idari para cezası kesildi. İş yerinin faaliyetlerine geçici olarak son verildi.

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Kısıtlama ve mesafeyi ihlale 20 bin lira ceza!
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