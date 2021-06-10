Kısıtlama ve mesafeyi ihlale 20 bin lira ceza!

İstanbul Polisi; koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Ataşehir İlçesi'ne bağlı Barbaros Mahallesi'nde alkollü ve müzikli bir eğlence mekanını denetledi.

İŞ YERİNİN FAALİYETİ GEÇİCİ OLARAK SONLANDIRILDI

Gece saatlerinde yapılan kontrollerde; mekanda bulunan altı kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri, kısıtlama tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde yemek yiyerek söz konusu adreste bulundukları tespit edildi. Altı kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 20 bin 814 lira idari para cezası kesildi. İş yerinin faaliyetlerine geçici olarak son verildi.