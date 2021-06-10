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Giriş Tarihi: 10.6.2021 18:30 Son Güncelleme: 10.6.2021 18:34

Kuş cennetinde midye avlarken yakalandılar

ABBAS ÇAKAR
Kuş cennetinde midye avlarken yakalandılar

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Polisi tarafından  yapılan denetim ve kontroller esnasında, İzmit  Körfezi Kuş Cenneti mevkiinde  yasak olmasına rağmen midye avcılığı yapan  2 kişi suçüstü yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Deniz Polisi ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller esnasında, İzmit İlçesi Ömer Türkçakal mevkiinde bulunan Kuş Cenneti açıklarında, yasak olmasına karşı kaçak olarak midye avcılığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

S.C ve B.P isimli şüphelilerle birlikte 5 kafesli midye küreği, 2 maske, 2 snorkel ve 1 Fiber Midye Taşıma Kovası na el konuldu. Şüpheliler hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhaleffetten işlen yapılırken yakaladıkları midyeler tekrardan denize bırakıldı

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Kuş cennetinde midye avlarken yakalandılar
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