Kuş cennetinde midye avlarken yakalandılar

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Deniz Polisi ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller esnasında, İzmit İlçesi Ömer Türkçakal mevkiinde bulunan Kuş Cenneti açıklarında, yasak olmasına karşı kaçak olarak midye avcılığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
S.C ve B.P isimli şüphelilerle birlikte 5 kafesli midye küreği, 2 maske, 2 snorkel ve 1 Fiber Midye Taşıma Kovası na el konuldu. Şüpheliler hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhaleffetten işlen yapılırken yakaladıkları midyeler tekrardan denize bırakıldı