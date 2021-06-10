Giriş Tarihi: 10.6.2021 18:30 Son Güncelleme: 10.6.2021 18:34

Kuş cennetinde midye avlarken yakalandılar ABBAS ÇAKAR

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Polisi tarafından yapılan denetim ve kontroller esnasında, İzmit Körfezi Kuş Cenneti mevkiinde yasak olmasına rağmen midye avcılığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.