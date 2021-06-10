Rütbesi sökülen generale 32.5 yıl hapis talebi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ
) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp itirafçı olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan ve rütbesi sökülen emekli tuğgeneral Serdar Atasoy
hakkında 32.5 yıl hapis talebiyle dava açıldı. FETÖ'nün mahrem yapılanması içerisinde bulunan Atasoy'un, kurmaylık sınavının soru ve cevaplarını örgüt mensuplarından alarak sınavı kazanıp kurmay olduğu, usulsüzce atandığı kamu görevi nedeniyle haksız şekilde daha fazla maaş alarak kamuyu zarara uğrattığı kaydedildi. Atasoy hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından toplamda 32.5 yıl hapis istemi ve 130 bin 999 TL adli para cezası istemiyle hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.