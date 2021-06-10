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Giriş Tarihi: 10.6.2021 16:26

suç örgütüne operasyon! O isim gözaltına alındı

DHA
Sedat Peker suç örgütüne operasyon! O isim gözaltına alındı

Şanlıurfa'da sıcak saatler yaşandı. 'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik operasyonda Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı (MİSİAD) gözaltına alındı. Öncel, sorgulanmak üzere İstanbul’a yollandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt genelinde faaliyet gösteren; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli yağma', 'gasp', 'rüşvet', 'yaralama', 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına karıştığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda MİSİAD Başkanı 'i Şanlıurfa'da gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Öncel, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

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Sedat Peker suç örgütüne operasyon! O isim gözaltına alındı
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