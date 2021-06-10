Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Kabine toplantısı bugüne alındı: Gözler Başkan Erdoğan'da
Giriş Tarihi: 10.6.2021 08:40

Son dakika | Kabine toplantısı bugüne alındı: Gözler 'da

Son dakika | Kabine toplantısı bugüne alındı: Gözler Başkan Erdoğan'da

Son dakika haberi: Başkan , 1 Haziran'daki Kabine Toplantısı'nın ardından canlı yayında koronavirüste kademeli normalleşme planını açıkladı ve bu aşamadaki başarının devamı 10 gündür geliyor. Vaka sayılarında 5 bin hedefine çok yaklaşıldı. Kabine toplantısında alınan son dakika kararlarının ardından elde edilen başarı bugün gerçekleşecek yeni toplantıya umutla bakılmasını sağladı. Bu hafta yapılacak Kabine Toplantısı nedeniyle bugüne alındı. Gözler kabine kararları ve 'da

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınacak son dakika kararlarıyla ilgili önemli gelişme. 'ın Bakanlar Kurulunu toplayacağı kabine toplantısı bugüne alındı. Başkan toplantı ve yurt içindeki diğer programlarını bitirdikten sonra 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak 'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek. Kabine toplantısında koronavirüs mücadelesinde normalleşme sürecinde yeni kademeye geçilip geçilmeyeceğine ilişkin kararlar merak ediliyor Bunların başında maske yasağının ve pazar günü kısıtlamasının kaldırılması var. İşte kabineden son dakika gelişmeleri...

Son dakika | Kabine toplantısı bugüne alındı: Gözler Başkan Erdoğan'da

İki haftada bir gerçekleştirilen ve koronavirüs ile mücadele döneminde Türkiye'nin merakla beklediği 'ın açıklamaları bugün de kovid-19 mücadelesinde kritik bir aşamanın haberi için büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekilirken normalleşmede yeni kademeye geçilip geçilmeyeceği merak ediliyor.

Son dakika | Kabine toplantısı bugüne alındı: Gözler Başkan Erdoğan'da

SON DAKİKA GÜNDEM KORONAVİRÜS VE NORMALLEŞMEDE YENİ KADEME

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Son dakika | Kabine toplantısı bugüne alındı: Gözler Başkan Erdoğan'da

Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor.

Son dakika | Kabine toplantısı bugüne alındı: Gözler Başkan Erdoğan'da

Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.

KABİNE TOPLANTISI'NDA YENİ KARARLAR ALINACAK MI?

Koronavirüs vaka sayılarının seyrinin değerlendirileceği Kabine Toplantısı'nda yeni kararlar alınıp alınmayacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik toplantı sonrası bu konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Son dakika | Kabine toplantısı bugüne alındı: Gözler Başkan Erdoğan'da

YENİ KADEME İÇİN MERAK EDİLEN 2 BAŞLIK
1- PAZAR GÜNÜ KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?
Yeni normalleşme planında 1 Haziran'dan itibaren hafta sonu cumartesi günü için sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'da başlayacak şekilde güncellenmiş, pazar günü ise tüm gün kısıtlama uygulanması kararı alınmıştı. Pazar günü kısıtlamasının da kaldırılıp kaldırılmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından belli olacak.

Son dakika | Kabine toplantısı bugüne alındı: Gözler Başkan Erdoğan'da

2- MASKE YASAĞI KALKACAK MI?

Kabine toplantısının bir diğer önemli maddesi, koronavirüsle mücadele çerçevesinde gevşetilen bazı sınırlamaların vaka sayılarına nasıl yansıdığı olacak. Toplantıda aşılamadaki son durumun yanı sıra sokakta maske yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu da gündeme gelecek.

Son dakika | Kabine toplantısı bugüne alındı: Gözler Başkan Erdoğan'da

AŞILAMADA SON DURUM

Türkiye'de kritik toplantı öncesi toplam yapılan koronavirüs aşısı sayısı 31 milyonu aşmış durumda. İki doz aşısını yaptıranların sayısı ise 13 milyonu geçti.

Son dakika | Kabine toplantısı bugüne alındı: Gözler Başkan Erdoğan'da

KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı,

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Kabine toplantısı bugüne alındı: Gözler Başkan Erdoğan'da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA