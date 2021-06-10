Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'daki Kabine Toplantısı'nın ardından canlı yayında koronavirüste kademeli normalleşme planını açıkladı ve bu aşamadaki başarının devamı 10 gündür geliyor. Vaka sayılarında 5 bin hedefine çok yaklaşıldı. Kabine toplantısında alınan son dakika kararlarının ardından elde edilen başarı bugün gerçekleşecek yeni toplantıya umutla bakılmasını sağladı. Bu hafta yapılacak Kabine Toplantısı NATO Liderler Zirvesi nedeniyle bugüne alındı. Gözler kabine kararları ve Başkan Erdoğan'da

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınacak son dakika kararlarıyla ilgili önemli gelişme. Başkan Erdoğan'ın Bakanlar Kurulunu toplayacağı kabine toplantısı bugüne alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantı ve yurt içindeki diğer programlarını bitirdikten sonra 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek. Kabine toplantısında koronavirüs mücadelesinde normalleşme sürecinde yeni kademeye geçilip geçilmeyeceğine ilişkin kararlar merak ediliyor Bunların başında maske yasağının ve pazar günü kısıtlamasının kaldırılması var. İşte kabineden son dakika gelişmeleri...