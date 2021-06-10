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Giriş Tarihi: 10.6.2021 10:15 Son Güncelleme: 10.6.2021 10:18

Son dakika: TTB'de hukuksuz üyelik skandalı: "Önünden bile geçmedim"

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Son dakika: TTB'de hukuksuz üyelik skandalı: Önünden bile geçmedim

Son dakika... 'nin (TTB) hekim sayısını fazla göstermek için izinsiz üyelik yaptığı ortaya çıktı. Esenyurt Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'nde 11 yıldır hekimlik yapan Hüseyin Yılmaz, evine gelen tebligatla 'na üye yapıldığını öğrendi. Uzman aile hekimi Yılmaz'ın yaşadığı mağduriyetten dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın inceleme başlattığı bildirildi. SABAH'a konuşan doktor Hüseyin Yılmaz, "Bizi dilekçemiz ve imzamız olmadan otomatik olarak üye yapmışlar. Bu yapılan hukuksuzluktur. Konuyu yargıya taşıdım" ifadelerini kullandı.

Son dakika: TTB'nin üye sayısını şişirdiği ispatlandı. Uzman aile hekimi Hüseyin Yılmaz, 2011'de haberi olmadan TTB'ne bağlı 'na üye yapıldı. Üye olduğu için birikmiş aidat borcu olduğunu öğrenen Yılmaz, herhangi bir üyelik başvurusunda bulunmadığını söyledi. Üyeliğinin silinmesi için harekete geçen Yılmaz, İstanbul 'na dilekçe verdi. Ancak oda, sözleşmeli aile hekimi olarak çalışan hekimlerin odaya üye olmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

CİMER'İN CEVABINI DİKKATE ALMADILAR

11 yıldır Esenyurt Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan Yılmaz, yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: Kamuda görevli devlet memuru olan hekimlere ayda 30 saat işyeri hekimliği yapma hakkı verildi, ben de bu haktan yararlanıyorum. 2017'den itibaren iş yeri hekimliğinden dolayı mecburi üye olarak aidat ödemeye devam edeceğimi söylediler. CİMER'e başvuru yaptığımda, 'İş yeri hekimliği, kamuda çalışan hekimlere verilmiş bir haktır. TTB'ne zorunlu üyelik gerekmez' şeklinde yanıt aldım. Ancak tabip odası, CİMER'in verdiği cevabın hukuka aykırı olduğunu iddia etti. CİMER'e tekrar başvurarak, soruşturma açılmasını talep ettim. Bir süre sonra da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını öğrendim.

BENİM GİBİ BİNLERCE HEKİM MAĞDUR OLDU

Ayda 30 saat iş yeri hekimliği yapıyorum ve karşılığında ayda bin 900 lira kazanıyorum. Tabip odası bana 'Ayda 400 lira aidat yatıracaksın' diyor. Benim gibi mağdur olan binlerce hekim var. 30 saatlik iş yeri hekimliği yaptığımıza yapacağımıza pişman edildik. İş yeri hekimliği devlet tarafından verilmiş bir hak. Bizi dilekçemiz ve imzamız olmadan otomatik olarak üye yapmışlar, onlar da bunu kabul ediyor zaten. Üye yapıldığımızla ilgili bilgilendirilmiyoruz ve iki yıl sonra kapımıza bir tebligat geliyor ve oradan öğreniyoruz.

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Son dakika: TTB'de hukuksuz üyelik skandalı: "Önünden bile geçmedim"
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