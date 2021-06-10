Son dakika: TTB'nin üye sayısını şişirdiği ispatlandı. Uzman aile hekimi Hüseyin Yılmaz, 2011'de haberi olmadan TTB'ne bağlı İstanbul Tabip Odası'na üye yapıldı. Üye olduğu için birikmiş aidat borcu olduğunu öğrenen Yılmaz, herhangi bir üyelik başvurusunda bulunmadığını söyledi. Üyeliğinin silinmesi için harekete geçen Yılmaz, İstanbul Tabip Odası'na dilekçe verdi. Ancak oda, sözleşmeli aile hekimi olarak çalışan hekimlerin odaya üye olmasının zorunlu olduğunu ifade etti.
CİMER'İN CEVABINI DİKKATE ALMADILAR
11 yıldır Esenyurt Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan Yılmaz, yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: Kamuda görevli devlet memuru olan hekimlere ayda 30 saat işyeri hekimliği yapma hakkı verildi, ben de bu haktan yararlanıyorum. 2017'den itibaren iş yeri hekimliğinden dolayı mecburi üye olarak aidat ödemeye devam edeceğimi söylediler. CİMER'e başvuru yaptığımda, 'İş yeri hekimliği, kamuda çalışan hekimlere verilmiş bir haktır. TTB'ne zorunlu üyelik gerekmez' şeklinde yanıt aldım. Ancak tabip odası, CİMER'in verdiği cevabın hukuka aykırı olduğunu iddia etti. CİMER'e tekrar başvurarak, soruşturma açılmasını talep ettim. Bir süre sonra da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını öğrendim.
BENİM GİBİ BİNLERCE HEKİM MAĞDUR OLDU
Ayda 30 saat iş yeri hekimliği yapıyorum ve karşılığında ayda bin 900 lira kazanıyorum. Tabip odası bana 'Ayda 400 lira aidat yatıracaksın' diyor. Benim gibi mağdur olan binlerce hekim var. 30 saatlik iş yeri hekimliği yaptığımıza yapacağımıza pişman edildik. İş yeri hekimliği devlet tarafından verilmiş bir hak. Bizi dilekçemiz ve imzamız olmadan otomatik olarak üye yapmışlar, onlar da bunu kabul ediyor zaten. Üye yapıldığımızla ilgili bilgilendirilmiyoruz ve iki yıl sonra kapımıza bir tebligat geliyor ve oradan öğreniyoruz.