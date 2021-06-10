BENİM GİBİ BİNLERCE HEKİM MAĞDUR OLDU

Ayda 30 saat iş yeri hekimliği yapıyorum ve karşılığında ayda bin 900 lira kazanıyorum. Tabip odası bana 'Ayda 400 lira aidat yatıracaksın' diyor. Benim gibi mağdur olan binlerce hekim var. 30 saatlik iş yeri hekimliği yaptığımıza yapacağımıza pişman edildik. İş yeri hekimliği devlet tarafından verilmiş bir hak. Bizi dilekçemiz ve imzamız olmadan otomatik olarak üye yapmışlar, onlar da bunu kabul ediyor zaten. Üye yapıldığımızla ilgili bilgilendirilmiyoruz ve iki yıl sonra kapımıza bir tebligat geliyor ve oradan öğreniyoruz.