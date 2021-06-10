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Giriş Tarihi: 10.6.2021

TTB’ye hukuksuz üye kaydı yapmışlar

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
TTB’ye hukuksuz üye kaydı yapmışlar
'nin (TTB) hekim sayısını fazla göstermek için izin almadan üyelik yaptığı ortaya çıktı. Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'nde 11 yıldır hekimlik yapan Hüseyin Yılmaz, evine gelen tebligatla 2011'de 'na haberi olmadan üye yapıldığını ve birikmiş aidat borcu olduğunu öğrendi. Üyeliğinin silinmesini isteyen Yılmaz, "Dilekçe ve imzamız olmadan üye yapmışlar. Bu yapılan hukuksuzluktur" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili inceleme başlattı.
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TTB’ye hukuksuz üye kaydı yapmışlar
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