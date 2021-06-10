TTB’ye hukuksuz üye kaydı yapmışlar

Türk Tabipleri Birliği
'nin (TTB) hekim sayısını fazla göstermek için izin almadan üyelik yaptığı ortaya çıktı. Esenyurt
Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'nde 11 yıldır hekimlik yapan Hüseyin Yılmaz, evine gelen tebligatla 2011'de İstanbul Tabip Odası
'na haberi olmadan üye yapıldığını ve birikmiş aidat borcu olduğunu öğrendi. Üyeliğinin silinmesini isteyen Yılmaz, "Dilekçe ve imzamız olmadan üye yapmışlar. Bu yapılan hukuksuzluktur" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili inceleme başlattı.