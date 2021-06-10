Türkiye'de 200 bin yabancı öğrenci eğitim görüyor

188 ülkeden burs için 165 bin başvuru aldıklarını, her yıl ortalama bin 500 öğrenciye burs verdiklerini ifade eden Eren, şöyle devam etti:

"4 bin 380 Suriyeli öğrenciyi 2012 yılından 2020 yılına kadar burslandırıldı... YÖK rakamlarına göre, Türkiye'de 200 bin uluslararası öğrenci var. Türkiye'de üniversite okuyan Suriyeli öğrenci sayısı 37 bin 326. Hali hazırdaki 37 bin 326 Suriyeli öğrencinin bun 611'i Türkiye Bursları kapsamında. Geri kalan 35-36 bini kendi imkanlarıyla okuyor. "