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Giriş Tarihi: 10.6.2021 09:29

'de 200 bin yabancı öğrenci eğitim görüyor

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Türkiye'de 200 bin yabancı öğrenci eğitim görüyor

Topluluklar (YTB) Başkanı , 'deki üniversitelerde 200 bin yabancı öğrencinin öğrenim gördüğünü, bunlardan 37 binin olduğunu bildirdi.

Meclis İnsan Haklarını Göç ve Uyum Alt Komisyonu dün yapılan toplantısında Yunanistan'ın kararı ele alındı. Alt Komisyon Başkanı Milletvekili , "'yi güvenli üçüncü ülke veya güvenli ülke olarak görüyorsa bu ülkeye sığınan ve Yunanistan'ın himayesinde bulunan PKK/KCK, DHKP/C terör örgütü üyelerinin iltica talepleri derhal geçersiz sayılmalı ve Türkiye'ye iade edilmelidir" dedi.

AVRUPA'YA GİTMEK İSTEYENE İZİN VERİLMELİ

Türkiye'ye sığınanlara kapıları açmaya devam edeceklerini belirterek, "Sığınmacılar 'ya geçmek istiyorlarsa, üçüncü bir ülkeye sığınmak istiyorlarsa onun da önünün açılması gerekir" mesajı verdi.

UYGUR TÜRKLERİNE BURS

Topluluklar (YTB) Başkanı , gençleri de burslandırdıklarını belirterek, "Her ne kadar son yıllarda yaşadıkları ülkeden çıkmalarında ciddi sıkıntılar yaşansa da onları mağdur etmemek üzerine bir politikamız var. Türkiye Burslarında da öğrencilerine ayrı bir ehemmiyet veriliyor" diye konuştu.

188 ülkeden burs için 165 bin başvuru aldıklarını, her yıl ortalama bin 500 öğrenciye burs verdiklerini ifade eden Eren, şöyle devam etti:

"4 bin 380 öğrenciyi 2012 yılından 2020 yılına kadar burslandırıldı... rakamlarına göre, Türkiye'de 200 bin uluslararası öğrenci var. Türkiye'de üniversite okuyan Suriyeli öğrenci sayısı 37 bin 326. Hali hazırdaki 37 bin 326 Suriyeli öğrencinin bun 611'i Türkiye Bursları kapsamında. Geri kalan 35-36 bini kendi imkanlarıyla okuyor. "

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Türkiye'de 200 bin yabancı öğrenci eğitim görüyor
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