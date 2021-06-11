Balıkçılardan ilginç müsilaj iddiası! “Deniz anaları eriyor bu tabaka oluşuyor”

Marmara Denizinin tamamını ve kısmen Ege denizinin bir bölümünü kaplayan müsilaj istilasına karşı başlatılan top yekün mücadele sürerken, Marmaralı balıkçılardan konuyla ilgili ilginç bir iddia geldi. Denizdeki balık popülasyonunun bilinçsiz avlanmadan dolayı azaldığını, buna bağlı olarak denizanası sayısının çok fazla arttığını söyleyen balıkçılar, sayısı çok olan denizanalarının erimeye başladığını öne sürdü. Eriyen deniz analarının akıntılarla denizin üzerine, rüzgarlarla ise kıyılara taşındığı ileri sürüldü.

"KORKULACAK BİR DURUM DEĞİL"



Marmara denizini istila eden müsilaj hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Pek çok profesör ve bilim kurulu deniz üzerindeki maddenin ne olduğunu ve neden kaynaklandığını anlamak için çalışma yürütürken. Bursalı balıkçılar Marmara denizindeki kötü görüntünün korkulacak bir yanının olmadığını savundu. Jelimsi tabakanın, denizanalarının erimesiyle oluştuğunu savunan balıkçılar. Fay hatlarından çıkan gazlara dikkat çekerek fay hatlarının incelenmesini istedi.

"DENİZANASINI ERİTEN ŞEY ARAŞTIRILMALI



Müsilaj tabakasının balık popülasyonuna etki etmediğini savunan Bursalı 40 yıllık balıkçı Seyfettin Uçar, "Çocukluktan beri suyun içerisindeyiz. Tahminen 2007 yılları falandı, yine böyle oldu. O zaman fazla uzun sürmedi. Şimdiki 7-8 aydır sürüyor. İnsanlar son 2 ayını biliyor. O da suyun üzerine çıktığı için. Poyraz ya da imbat estiğinde deniz köpürüp suyun üzerine çıkarıyor. Aslında suyun dibine doğru her tarafta var, bu daha önce de olmuştu. Bizim balıkçıların görüşüne göre bu denizanasıdır. Denizanasının ölmesidir. Neden kaynaklanıyor? Ölüm sebeplerinin araştırılması gerekiyor. Bence birinci sebep kirlilik, ikinci sebep balık popülasyonunun azalması. Eskiden balık çoktu, deniz anası azdı. Balıklar denizanasını yiyip yok ediyor. Zaten en fazla bir denizanası 1 yıl zarfında büyüyüp erimeye başlıyor. Bu aralar çok sık oluyor. Bunları ne eritiyor? Onu araştırmak lazım" dedi.