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Giriş Tarihi: 11.6.2021 17:54 Son Güncelleme: 11.6.2021 18:29

Başkan Erdoğan Kınık’a kutlama mesajı gönderdi

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
Başkan Erdoğan Kınık’a kutlama mesajı gönderdi

Başkan , 11 Haziran ’ın kuruluş yıldönümü dolayısıyla Genel Başkan Dr. Kerem Kınık’a kutlama mesajı gönderdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın, 11 Haziran 'ın kuruluş yıldönümü münasebetiyle Genel Başkan Dr. Kerem Kınık'a gönderdikleri : "Milletimizin merhamet, şefkat ve dayanışma hasletlerinin sembolü Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Afet örgütlenmesinden kan bağışına, uluslararası yardımlardan sosyal faaliyetlere, göç ve mülteci çalışmalarından ilk yardıma kadar geniş bir yelpazede insanların zor zamanlarında yanında olan Türk Kızılay'ın dünyaya model olan hizmetleriyle iftihar ediyoruz. Dokunduğu hayatları iyileştirmeyi ve insanlığa hizmette ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğine inandığım Türk Kızılay'ın tüm mensuplarını ve gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

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Başkan Erdoğan Kınık’a kutlama mesajı gönderdi
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