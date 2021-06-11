Başkan Erdoğan Kınık’a kutlama mesajı gönderdi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 11 Haziran Türk Kızılay'ın kuruluş yıldönümü münasebetiyle Genel Başkan Dr. Kerem Kınık'a gönderdikleri mesaj: "Milletimizin merhamet, şefkat ve dayanışma hasletlerinin sembolü Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Afet örgütlenmesinden kan bağışına, uluslararası yardımlardan sosyal faaliyetlere, göç ve mülteci çalışmalarından ilk yardıma kadar geniş bir yelpazede insanların zor zamanlarında yanında olan Türk Kızılay'ın dünyaya model olan hizmetleriyle iftihar ediyoruz. Dokunduğu hayatları iyileştirmeyi ve insanlığa hizmette ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğine inandığım Türk Kızılay'ın tüm mensuplarını ve gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum."