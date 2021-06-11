Caddebostan Sahili yeniden mavi

Marmara Denizi'ni esir alan müsilajla mücadele kapsamında 8 Haziran'da denize kıyısı bulunan 7 ilde eş zamanlı olarak Türkiye tarihinin en kapsamlı deniz temizlik seferberliği başlatılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un "Marmara Hepimizin" sloganıyla temizlik çalışmalarına "start" verdiği Caddebostan Sahili üçüncü günün sonunda tekrar maviye döndü.

Sahilde yürütülen temizlik çalışmalarının operasyon müdürlüğünü yapan İsmail Özgönül "Buradaki çalışmalarımızı tamamladık. Marmara Denizi'ne mavi rengini tekrar kazandırmak için temizliğe başka noktalarda devam edeceğiz. Olası bir kötü senaryoya karşı ekipmanlarımızı bu sahilde bırakıyoruz. Müsilaj tekrar oluşmaya başlarsa daha hızlı müdahale edebileceğiz" diye konuştu

MASMAVİ OLMUŞ



Müsilajı görmek için Caddebostan Sahili'ne yürüyüşe geldiğini belirten Selami Gömleksiz "Ben Almanya'da yaşıyorum, Türkiye'ye tatile gelmiştim. Dün de burayı haberlerde gördüm, gelip müsilaja bakmak istedim ama burası yine masmavi olmuş. Temizleyenlerin eline sağlık. En kısa sürede bu beladan kurtulmamız lazım, İstanbul eşsiz bir doğaya sahip biz de onu en güzel şekilde korumak zorundayız" dedi.