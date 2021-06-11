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Giriş Tarihi: 11.6.2021 14:23 Son Güncelleme: 11.6.2021 14:38

yeniden mavi

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Caddebostan Sahili yeniden mavi

’nde müsilaja karşı başlatılan büyük temizlik seferberliği devam ediyor. Çalışmaların meyvesini verdiği ilk nokta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Marmara Denizi’ndeki topyekun temizliğe ‘start’ verdiği Caddebosta Sahili oldu. Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlardan Selami Gömleksiz “Haberlerde burada müsilaj olduğunu görünce gelip bakmak istedim ama burası yine masmavi olmuş” dedi.

'ni esir alan müsilajla mücadele kapsamında 8 Haziran'da denize kıyısı bulunan 7 ilde eş zamanlı olarak Türkiye tarihinin en kapsamlı deniz temizlik seferberliği başlatılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un "Marmara Hepimizin" sloganıyla temizlik çalışmalarına "start" verdiği üçüncü günün sonunda tekrar maviye döndü.

Sahilde yürütülen temizlik çalışmalarının operasyon müdürlüğünü yapan İsmail Özgönül "Buradaki çalışmalarımızı tamamladık. Marmara Denizi'ne mavi rengini tekrar kazandırmak için temizliğe başka noktalarda devam edeceğiz. Olası bir kötü senaryoya karşı ekipmanlarımızı bu sahilde bırakıyoruz. Müsilaj tekrar oluşmaya başlarsa daha hızlı müdahale edebileceğiz" diye konuştu

MASMAVİ OLMUŞ

Müsilajı görmek için Caddebostan Sahili'ne yürüyüşe geldiğini belirten Selami Gömleksiz "Ben Almanya'da yaşıyorum, Türkiye'ye tatile gelmiştim. Dün de burayı haberlerde gördüm, gelip müsilaja bakmak istedim ama burası yine masmavi olmuş. Temizleyenlerin eline sağlık. En kısa sürede bu beladan kurtulmamız lazım, İstanbul eşsiz bir doğaya sahip biz de onu en güzel şekilde korumak zorundayız" dedi.

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Caddebostan Sahili yeniden mavi
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