CHP'deki taciz skandalında şoke eden ifadeler: Bana da cinsel içerikli sözlerle teklifte bulundu

İstanbul Ümraniye'de iddiaya göre 20 yaşındaki D.A. ve şüpheli G.Ö.A. 21 Mart 2020 tarihinde G.Ö.A.'nın kullandığı araçla birlikte Ümraniye Dudullu Tepesi olarak bilinen yere giderek orada bulunan bir banka oturup konuşmaya başladı. Konuşmadan sonra geri dönmek için araca bindikleri esnada G.Ö.A., askerden yeni geldiğini söyleyerek sözlü şekilde genç kızı taciz etmeye ve genç kızın rızası dışında ona sarılıp öpmeye başladı. 20 yaşındaki D.A. ise G.Ö.A.'yı iterek kendinden uzaklaştırdı. Olay sonrası genç kızın şikayeti sonrası G.Ö.A. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3. celsesi görülen dava duruşmasına müşteki D.A., sanık G.Ö.A. ve taraf avukatları katılırken dosyada ismi geçen bir kaç tanık da mahkeme salonunda ifade verdi.
'YAKIN DAVRANIŞLARI BENİ DÜŞÜNDÜRDÜ'
Duruşmada tanık olarak ifadesi alınan M.A., olay günü siyasi partinin işleri için toplandıklarını belirtirken söz konusu olaya birebir şahit olmadığını ve müştekinin kendisini arayarak olayı anlattığını söyledi. İfadesinin devamında ise tanık, 'Müştekiyle yaptığım telefon görüşmesi sonrası sanığın zaman zaman bana da yakın davrandığını, elini omzuma attığını düşünerek rahatsızlık duydum ve acaba mı diye düşündüm fakat sonrasında sanıkla görüştüm ve arkadaşlığım devam etti.' dedi.
BİR ÖZÜRLE OLAYI KAPATMAYA ÇALIŞMIŞLAR
Tanık olarak dinlenen G.U., söz konusu olayı kendisine müştekinin anlattığını, müştekinin söyledikleri dışında bir olayın yaşanıp yaşanmadığını bilmediğini ve müştekinin iddialarını duyduğunda sanık hakkında hiçbir kanıtı olmadığını fakat müştekinin iddialarına hiç şaşırmadığını söyledi. Aynı zamanda tanık G.U., ifadesinde o dönem parti içinde bu olayların konuşulduğu, 'G.Ö.A., D.A.'dan özür dilesin, bu olay burda kapansın' şeklinde laflar sarfedildiğini belirtti.
'BANA DA CİNSEL SÖZLER SARFETTİ'
Olayı partiden bir arkadaşının kendisini aramasıyla öğrendiğini belirten tanık T.G. ise ifadesinde 'Bu olayı duyunca sanığın böyle bir olayı gerçekleştirebileceğini düşündüm. Çünkü sanık, 2020 mart ayında bana da cinsel içerikli sözler sarfedip teklifte bulunmuştu. Bu yüzden yapabileceğini düşündüm. Ben müştekiyle aynı güm gelerek şikayetçi oldum fakat benim dosyama takipsizlik kararı verildi. Ben müştekinin olayını duyduktan sonra sanığın eylemlerine devam ettiğini düşünerek şikayetçi olmuştum' şeklinde konuştu.
DAVA ERTELENDİ
Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, dosyada adı geçen diğer tanıların da davet mektubu çıkartılmasına karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.