CHP'deki taciz skandalında şoke eden ifadeler: Bana da cinsel içerikli sözlerle teklifte bulundu

İstanbul Ümraniye'de iddiaya göre 20 yaşındaki D.A. ve şüpheli G.Ö.A. 21 Mart 2020 tarihinde G.Ö.A.'nın kullandığı araçla birlikte Ümraniye Dudullu Tepesi olarak bilinen yere giderek orada bulunan bir banka oturup konuşmaya başladı. Konuşmadan sonra geri dönmek için araca bindikleri esnada G.Ö.A., askerden yeni geldiğini söyleyerek sözlü şekilde genç kızı taciz etmeye ve genç kızın rızası dışında ona sarılıp öpmeye başladı. 20 yaşındaki D.A. ise G.Ö.A.'yı iterek kendinden uzaklaştırdı. Olay sonrası genç kızın şikayeti sonrası G.Ö.A. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3. celsesi görülen dava duruşmasına müşteki D.A., sanık G.Ö.A. ve taraf avukatları katılırken dosyada ismi geçen bir kaç tanık da mahkeme salonunda ifade verdi.