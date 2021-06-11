CHP’li vekilin kızı aracıyla alkollü şekilde çocuğa çarptı!

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, hastanede tedavi gören çocuğu ziyaret etti

49 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekipleri kazanın ardından sürücü Ezgi Yıldız'a alkol muayenesi yaptı. Alkolmetreye üfleyen Yıldız'ın 49 promil alkollü olduğu anlaşıldı. 50 promil olan yasal sınırın altında olmasına karşın stajyer ehliyeti olduğu için Yıldız'ın sürücü belgesine el konuldu. Yıldız'a herhangi bir para cezası kesilmediği öğrenildi. Aday sürücülerin 1 promil dahi olsa taksi şoförleri gibi alkol alıp direksiyon başına geçmelerinin kanunen yasak olduğu belirtildi. Kazanın ardından AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın da küçük çocuğu hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu, doktorlardan Ağırağaç'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.