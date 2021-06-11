Demiriz şehitleri, 25 yıl sonra ilk kez anıldı

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Demiriz Mahallesi'ndeki tren istasyonunda, 12 Haziran 1996 yılında 8 PKK'lı yanlarındaki silahlarla saldırını düzenleyip, 6 TCDD çalışanı ile 2 sivili şehit olmuştu. Demiriz Tren İstasyonu'nda, şehitler için aradan geçen 25 yıl sonra ilk kez anma etkinliği düzenledi.

12 Haziran 1996'da saat 23.00'da ellerinde silahlarla 8 PKK'lı Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Demiriz Mahallesi'ndeki Demiriz Tren İstasyonu'nda bulunan 6 çalışan ve 2 sivili rehin aldı. PKK'lı teröristler istasyonda görev başındaki Kubilay Fidan, Aziz Ekici, İsmail Berber, Abuzer Sağnak, Bedrettin Gümüstepe ve İsmail Eryigit ile istasyonda bulunan sivil Halil İbrahim Yavan ve Cuma Çiçek'e ateş açtı. İstasyonda bulunan 8 kişide olay yerinde şehit düştü. Aradan geçen 25 yıl sonra ilk kez şehitler için Demiriz Tren İstasyonu'nda anma etkinliği düzenlendi. Düzenlenen anma etkinliğine, Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, 5'inci Malatya Bölge Müdürü Ali Seydi Felek, daire müdürleri, TCDD çalışanları ve şehit aileleri katıldı. İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşunun ardından dualar okundu.

'BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK, FETÖ GİBİ HAİNLER ORDUSU DÜŞMANLARA UŞAKLIK ETMEKTEDİR'

Anma etkinliğinde konuşan Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, 12 Ağustos 1996'da bölücü terör örgütü PKK mensubu ikisi kadın sekiz eşkıya Demiriz İstasyonuna geldiğini belirterek, "Gece 23.00 sularında saldırarak görev başındaki; Kubilay Fidan, Aziz Ekici, İsmail Berber, Abuzer Sağnak, Bedrettin Gümüstepe ve İsmail Eryigit isimli personellerimiz ile istasyonda bulunan Halil İbrahim Yavan ve Cuma Çiçek isimli vatandaşlarımızı katletmişlerdir. Hayatlarının baharında aramızdan ayrılan ancak şehit oldukları için başımızı dik tutmamızı sağlayan kahramanlarımızı hep anmak ve hatırlamak için bir aradayız.

Anadolu'ya geldiğimiz ilk günden beri bitmeyen bu düşmanlık aradan bin yıl geçmesine rağmen bize doğrultulmuş bir tehdit olarak devam etmekte, bölücü terör örgütü PKK, FETÖ gibi hainler ordusu da düşmanlara uşaklık etmektedir. Terör güçlü Türkiye'nin düşmanıdır. 165 yıldır bu toprakları vatan yapmak adına emek veren, ter döken, yeri gelince de vatan toprağına şehit düşen kahraman demiryolcular hain PKK başta olmak üzere bütün terör örgütlerinin hasımlarıdır. Bu yüzden terör örgütü PKK tarafından muhtelif zamanlarda 24 demiryolcu kardeşimiz katledilmiştir. Her ferdi Mehmetçik olan bu millet, öğretmeninden, mühendisine, esnafından, işçisine vatanı için canını verir ama bayrağını yere düşürmez. Şu anda bizleri misafir eden Akçaşehir'li kardeşlerimiz de şanlı bayrağımızı yere düşürmemiş, hain PKK'ya hak ettiği cevabı vermişlerdir. O gece köyde duyulan silah sesleri üzerine Akçaşehirli vatan evlatları av tüfekleriyle yardıma koşmuşlar, bebek katili hainler her zaman olduğu gibi olay yerinden kaçarak uzaklaşmışlardır. Vatanı için canını hiçe sayan kahraman Akçaşehirli hemşerilerime bu vesileyle şükranlarımı arz ediyorum, sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.

'AŞKINAN KOŞAN YORULMAZ'

Aziz milletin demiryollarına olan rağbetini arttırarak sevdiklerine kavuşturmak gibi bir vazifelerinin olduğunu ifade eden Uygun, "Bu vazifeyi kutsal bilerek ifade ediyorum ki; yeri gelir ray sereriz, dağlar deler tüneller açarız, kilometrelerce köprü yapar, Anadolu topraklarını yüksek hızlı trenle buluştururuz, yeri gelir istasyonumuzu, yolumuzu savunmak adına şehadete koşarız. Demiriz Şehitlerimizin anısına burada küçük bir koru oluşturmak istiyoruz. Birazdan hep birlikte toprakla buluşturacağımız fidanlar bizim sizlere ve memleketimize duyduğumuz aşkın muhabbetin ahdi olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade buyurdukları gibi, 'Aşkınan koşan yorulmaz' Allaha emanet olun" diye konuştu.

Daha sonra Uygun ve beraberindekiler, şehitler için ayrılan alana fidan dikti. Ardından Genel Müdür Uygun şehit yakınları ziyaret etti.