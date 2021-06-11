FETÖ sanığına başkandan 'tiyatro' ayarı

15 Temmuz'da darbecilerle Beşiktaş Vodafone Arena Stadı'na inen ve TRT yayınını kesmeye çalışan mühendis Ömer Şanlı, yargılandığı mahkemede örgüt propagandası yapmaya devam etti. Darbenin tiyatro olduğunu iddia eden sanığa mahkeme başkanı, 'Askeri helikoptere binip eli silahlı askere emir vermen de tiyatronun bir parçası mıydı?' diye sordu. Sanık bu soruya cevap vermekten kaçındı. Mahkeme heyeti, duruşmada örgüt propagandası yapıldığı yönünde ihbarda bulununca Şanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

GAYBUBET EVİNDE YAKALANDI

15 Temmuz hain darbe gecesi darbeci askerlerinde içerisinde yer aldığı helikopterle Beşiktaş Vodafone Arena stadına inen ve TRT yayınını kesmeye çalışan şüpheliler ile ilgili iddianame hazırlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 56'sı tutuklu 96 şüpheli hakkında hazırlanan 318 sayfalık iddianamenin şüphelileri arasında Digitürk ve TRT'deki yayınları kesmek için helikopterle alınan teknikerler Şanlı, Selami Çolak, Seyfullah Genç, Harun Şahin ve Niyazi Akalın da yer almıştı. 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünün engellenmesinin ardından kayıplara karışan Şanlı'nın Manisa Akhisar'daki bir gaybubet evinde saklandığı belirlendi. Hücre evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Şanlı İstanbul'a getirilerek cezaevine gönderildi. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Şanlı hakkında yargılama sürüyor. Geçen gün duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Sanığın '"Cebir ve Şiddet Kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs' suçu kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilmesini talep etti. Şanlı, mahkemede verdiği ifadede 15 Temmuz gecesini tiyatroya benzetti. Bunun üzerine mahkeme başkanı Murat Erten, Şanlı'ya 'Askeri helikoptere binerek askerlere emir verdiğini bunun da tiyatronun bir parçası olup olmadığını' sordu. Sanık bu soruya tatmin edici bir cevap veremedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Duruşmanın bitmesinin ardından FETÖ'yü öven ve 15 Temmuz gecesini tiyatro olarak lanse eden Şanlı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Mahkemeden yapılan ihbarın ardından Şanlı hakkında örgüt propagandası yapmaktan soruşturma başlatıldı.