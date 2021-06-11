Halk Tv'den Ankara Büyükşehir'e 30 bin liralık yemek faturası: "Nasıl olsa bizim belediyenin muhasebesi"

"HİZMET BEDELİ! NEYİN HİZMET BEDELİ? NASIL BİR HİZMET?"

* İşlerden uzak tutulmaya çalışılsak da şahit olduğumuz olaylar oldu. Halk TV'den BEL-PA'ya 30 bin liralık fatura gönderilmişti. Fatura üzerinde sadece 'cinsi' bölümüne 'hizmet bedeli' ibaresi yazılı idi. Halk TV'nin muhasebesini aradım ve faturanın aslında 'yemek faturası' olduğu, 'üst düzey yetkililerin yediği yemeğin bedeli' olduğu bilgisini aldım. Tabii ki Halk TV'nin muhasebesi bu bilgiyi benimle paylaşırken 'Nasıl olsa bizim belediyenin muhasebesi' rahatlığı içindeydi. BEL-PA yönetimi ise Halk TV'nin kestiği 30 bin liralık faturadaki 'hizmet bedeli' ibaresini bana 'reklam bedeli' olarak açıkladı ve ödeme yapmamı istedi. Oysaki şirketin böyle bir reklam gideri yoktu. Ödeme yapmak zorunda kaldık.

* Halk TV muhasebesinin bahsettiği üst düzey yetkililerin kim olduğunu bilmediğini söylediler. Bizler varken rahat hareket edemiyorlar, rahat saçıp savuramıyorlardı. 21 sene şirketin muhasebesine baktım. Bizim dönemimizde BEL-PA'ya kesilen hiçbir faturanın üzerinde 'hizmet bedeli' diye baştan savma, yuvarlama ibareler kullanılamadı. Kesilen faturalarda tüm işler ayrıntılarıyla kalem kalem yazılırdı. Faturayı gören bir kimsenin aklında bir şüphe oluşmazdı. Şimdi istediğin yere istediğin kadar para ver, faturaya da 'hizmet bedeli' yaz, oldu bitti. Hizmet bedeli! Neyin hizmet bedeli? Nasıl bir hizmet? Bu hizmeti verirken ne kadar harcama yaptın da benden bu kadar para istiyorsun? Halk TV'nin yemek faturası örneğinde olduğu gibi, eski çalışanlara rağmen bu kadar rahat hareket edenlerin, şimdi sadece kendi partililerinden oluşan bir ekiple daha ne Halk TV faturaları ödeyeceğini kestirmek hiç de zor değil. Ama BEL-PA da kimsenin şahsi cüzdanı değil.