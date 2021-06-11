Son dakika: HDP iddianamesinde şaşırtan detaylar! Savcılık “Bu kadarı da olmaz” dedi





Telefonundaki terör örgütüne ait fotoğraflardan da bilgisi olmadığını savunan Sağlam, "Bu fotoğrafların telefonuma nerden geldiğini bilmiyorum. Benim telefonumu parti binasında olduğumda zaman zaman partililer tarafından kullandığı olmuştur. Telefonumda ele geçirilen Abdullah Öcalan'ın resimlerinin bulunduğu slaytları ben hazırlamadım. Söz konusu belgelerin kim tarafından hazırlandığı ve ne amaçla kullanıldığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.



Sanık Dilan Kılıç da 12 Ocak 2020'de kongre ile Esenyurt HDP yönetimine seçildiğini belirterek, benzer ifadelerle suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

SAVCILIK: O POSTERİ GÖRMEMELERİ MÜMKÜN DEĞİL

İddianamede ise savcılık, ortak kullandıkları odadaki Abdullah Öcalan'ın resmini bile görmediklerini söyleyen Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç'ın ifadelerinin çelişkili olduğunu ve yalan beyanlarda bulunduklarını dile getirdi.



Savcılık, iki sanığa da "PKK silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Toplamda 11,5 yıldan 25 yıla kadar hapisleri istenen Sağlam ve Kılıç hakkındaki iddianame, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

TERÖR EĞİTİMİ VERMİŞLER

İddianamede, 24 Ocak 2021 günü Esenyurt HDP ilçe binasında yapılan aramada el konulan pankart, afiş, poster, kitap dergi ve materyallere yer verildi. Ele geçirilen delillerden bazıları şöyle:



* 5 katlı parti binasında "Bölücü terör örgütü adına şehirlerde taşlı, sopalı, havai fişek ve molotof kokteylli korsan gösteri eylemleri gerçekleştiren DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) oluşumuna dair "Ne düşüş ne teslimiyet sonuna kadar DGH direniş" yazılı pankart da vardı.



* PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları ve "Özgürlüğün özgürlüğümüzdür" yazan stickerlar ele geçirildi.



* "Yenicem" ibaresi yazan not defterinin yapılan incelemesinde örgütsel eğitim sürecine ilişkin notlar bulundu.



* Bilgisayar hard disklerinde çıkan bir videoda "68 ruhuyla gençlik her yerde HDP Esenyurt Gençlik Meclisi" şeklinde yazılar bulunan pankartın altında PKK/KCK terör örgütü sözde kurucu üyelerinden Mazlum Doğan, Kemal Pir, Haki Karer'in fotoğraflarının asılı olduğu ve kalabalık bir grubun bu ortamda şarkı söylediği tespit edildi. Etkinliği sunan kadın konuşmacının PKK/KCK terör örgütü mensuplarını "şehit" olarak nitelendirdiği ve etkinliğe katılan kişileri, öldürülen PKK/KCK terör örgütü mensupları anısına saygı duruşuna davet ettiği, saygı duruşu esnasında katılımcıların gerilla marşı söylediği ve slogan attıkları görüldü.



* Aynı ortamda çekilmiş başka bir videodan da 60-70 kişilik kadınlı, erkekli genç grubun "Biji Serok Apo, öndersiz yasam olmaz" şeklinde sloganlar atıp terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi.



* Başka bir videoda PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, dağ kıyafetli ve kırsal alanda faaliyet yürüten örgüt mensubunun resminin duvara çizildiği, odada bulunan yazı tahtasında ise "Biji Serok Apo", "DHG", "PKK", "YPS", "YPG" gibi ibarelerin yazıldığı belirlendi. Yazı tahtasında "PKK yaşam damarlarına giden taze kandır. PKK benim hayat sigortamdır" şeklinde yazılara da yer verildi.