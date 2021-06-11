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Haberler Gündem Haberleri Kırmızı bültenle aranan Hüseyin Karakuş cezaevine gönderildi
Giriş Tarihi: 11.6.2021 22:54

Kırmızı bültenle aranan Hüseyin Karakuş cezaevine gönderildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Kırmızı bültenle aranan Hüseyin Karakuş cezaevine gönderildi

Güvenlik güçlerinin, 'nin dört bir yanında teröre karşı verdiği başarılı mücadele devam ediyor. , 1979'da polis memuru 'in şehit edildiği olayın faillerinden olan ve kırmızı bültenle aranan Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) terör örgütü üyesi Hüseyin Karakuş (63) ’da yakalanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Emniyet İstihbarat birimleri TKP/ML ( Komünist Partisi/Markist Leninist) terör örgütü kırsal alan yapılanması (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) içerisinde geçmiş dönemde Merkez Komite üyesi olarak faaliyet yürüten ve örgüt adına çok sayıda silahlı eyleme katılan Hüseyin Karakuş, 1979 yılında ise bir fabrikanın para aracının soygunu gerçekleştiği sırada çıkan çatışmada isimli polis memurunu şehit olduğu olayın failleri arasında olduğu öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Karakuş, 1988 yılında 'nın 'nde bulunan cezaevinden firar etti. Ardından kırmızı bültenle uluslararası düzeyde arama kararı bulunan Hüseyin Karakuş 'nın 'nde düzenlenen operasyon ile yakalandı. Hüseyin Karakuş , emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan Karakuş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kırmızı bültenle aranan Hüseyin Karakuş cezaevine gönderildi
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