Kırmızı bültenle aranan Hüseyin Karakuş cezaevine gönderildi

Emniyet İstihbarat birimleri TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Markist Leninist) terör örgütü kırsal alan yapılanması TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) içerisinde geçmiş dönemde Merkez Komite üyesi olarak faaliyet yürüten ve örgüt adına çok sayıda silahlı eyleme katılan Hüseyin Karakuş, 1979 yılında ise bir fabrikanın para aracının soygunu gerçekleştiği sırada çıkan çatışmada Muammer Sencer isimli polis memurunu şehit olduğu olayın failleri arasında olduğu öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Karakuş, 1988 yılında Malatya'nın Darende İlçesi'nde bulunan cezaevinden firar etti. Ardından kırmızı bültenle uluslararası düzeyde arama kararı bulunan Hüseyin Karakuş Muğla'nın Milas İlçesi'nde düzenlenen operasyon ile yakalandı. Hüseyin Karakuş , emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan Karakuş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.