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Giriş Tarihi: 10.6.2021 21:25 Son Güncelleme: 11.6.2021 08:37

haberi: Kırmızı bültenle aranan terörist 'da yakalandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan terörist Muğla'da yakalandı

haberleri: Emniyet İstihbarat Birimlerinin başarılı çalışması sonucu, 1979 yılında örgüt mensupları ile çıkan çatışmada Muammer Sencer isimli polis memurunun şehit edildiği olayın faillerinden olan, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan Hüseyin Karakuş isimli terörist, 'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

haberleri: Güvenlik güçlerinin, Türkiye'nin dört bir yanında teröre karşı verdiği başarılı mücadele devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, 1979'da polis memuru Muammer Sencer'in şehit edildiği olayın faillerinden olan ve kırmızı bültenle aranan Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist () terör örgütü adına faaliyet yürüten Hüseyin Karakuş'un 'da yakalandığını bildirdi.

ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Emniyet İstihbarat birimleri TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Markist Leninist) terör örgütü kırsal alan yapılanması TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) içerisinde geçmiş dönemde Merkez Komite Üyesi olarak faaliyet yürüten ve örgüt adına çok sayıda silahlı eyleme katılan Hüseyin Karakuş, 1979 yılında ise bir fabrikanın para aracının soygunu gerçekleştiği sırada çıkan çatışmada Muammer Sencer isimli polis memurunu şehit olduğu olaya da karıştı.

Son dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist Muğla'da yakalandı | Video

Karakuş, 1988 yılında Malatya'nın Darende İlçesi'nde bulunan cezaevinden firar etti. Ardından kırmızı bültenle uluslararası düzeyde arama kararı bulunan Hüseyin Karakuş Muğla'nın Milas İlçesi'nde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

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Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan terörist Muğla'da yakalandı
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