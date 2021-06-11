Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan terörist Muğla'da yakalandı

ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Emniyet İstihbarat birimleri TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Markist Leninist) terör örgütü kırsal alan yapılanması TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) içerisinde geçmiş dönemde Merkez Komite Üyesi olarak faaliyet yürüten ve örgüt adına çok sayıda silahlı eyleme katılan Hüseyin Karakuş, 1979 yılında ise bir fabrikanın para aracının soygunu gerçekleştiği sırada çıkan çatışmada Muammer Sencer isimli polis memurunu şehit olduğu olaya da karıştı.

Son dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist Muğla'da yakalandı | Video

Karakuş, 1988 yılında Malatya'nın Darende İlçesi'nde bulunan cezaevinden firar etti. Ardından kırmızı bültenle uluslararası düzeyde arama kararı bulunan Hüseyin Karakuş Muğla'nın Milas İlçesi'nde düzenlenen operasyon ile yakalandı.