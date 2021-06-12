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Giriş Tarihi: 12.6.2021 14:09

Kısıtlamasız hafta sonu keyfini çıkarıyorlar

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kısıtlamasız hafta sonu keyfini çıkarıyorlar

Koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce uygulanan kapanmalar sonrası kademeli normalleşme sınırları içerisinde Cumartesi’nin serbest olması vatandaşları sahillere ve meydanlara akıttı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Pazar günü uygulanacak kısıtlama öncesi sahil şeritlerine, piknik alanlarına ve meydanlara koştular.

İstanbullular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi gününde, güneşli havayı da fırsat bilerek dışarıda vakit geçirdi. Kentin sahil kesimlerini tercih eden vatandaşlar, piknik alanlarına ve alışveriş merkezlerine ve meydanlara akın ettiler. Sahil kesimlerinde yürüyüş yapanların, bisiklete binenlerin, denizin kenarında oturup manzarayı seyredenlerin hareketliliği gözlendi.

İstanbul Sarayburnunda güzel havayı ve kısıtlama öncesi rahatlamayı fırsat bilen vatandaşlar denize girerek rahatladılar. Kentin cadde ve meydanlarında gün içinde hereketlilik yaşanırken bazı bölgelerde trafik adeta durma noktasına geldi. TEM otoyolu ve D-100 kara yolunun bazı noktalarında da trafik yoğunluğu yaşandı.

Avrupa Yakası'nda da Halıcıoğlu-Haliç Köprüsü, Dolmabahçe-Beşiktaş, Ortaköy-Bebek arasında sabah saatlerinde yoğun trafik oluştu. D-100 kara yolunda Bahçelievler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Zincirlikuyu'ya kadar trafik bazı noktalarda yoğunluk oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre gün içinde trafik yoğunluğu yüzde 58-60 olarak ölçüldü.

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Kısıtlamasız hafta sonu keyfini çıkarıyorlar
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