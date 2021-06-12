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Giriş Tarihi: 12.6.2021 14:19 Son Güncelleme: 12.6.2021 14:27

Son dakika... Ağır Ceza hakimi evinde ölü bulundu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika... Ankara Ağır Ceza hakimi Buket Demirel evinde ölü bulundu

Son dakika! 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim evinde ölü bulundu. ’daki bombalı saldırının Ankara’da görülen duruşmasında ifadeler gözlerinin dolmasıyla gündeme gelen Demirel’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Son dakika haberi: 'da meydana gelen bombalı saldırıya sonucunda 5'i çocuk 52 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin dava güvenlik gerekçesiyle 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verilmişti. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi , patlamada hayatını kaybeden Yusuf İşgör'ün duruşmaya katılan eşi Canan İşgör'ün, "9 yaşına gelen çocuğum 'benim babamın kefeni niye kanlı' diye hesap soruyor. 2.5 yaşına gelen çocuğum da 'babam nerede' diye bana soruyor" ifadeleri nedeniyle gözlerinin dolmasıyla gündeme gelmişti. Üye hakim Demirel, Yenimahalle ilçesi Batıkent mahallesindeki evinde sabah saatlerinde ölü bulundu. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

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Son dakika... Ankara Ağır Ceza hakimi Buket Demirel evinde ölü bulundu
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